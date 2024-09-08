Более 30,5 процента жителей Мурманской области проголосовали на выборах
В Мурманской области к 10:00 мск проголосовали более 30,5 процента избирателей
© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах губернатора Мурманской области и депутатов в горсоветы на избирательном участке в Мурманске
Женщина голосует на выборах губернатора Мурманской области и депутатов в горсоветы на избирательном участке в Мурманске. Архивное фото
МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Более 30,5 процентов избирателей проголосовали на выборах губернатора Мурманской области к 10.00 мск, сообщили в областной избирательной комиссии.
"По состоянию на 10.00, на выборах в Мурманской области проголосовали 30,56 % избирателей (с учетом дистанционного электронного голосования)", - говорится в сообщении.
На выборах, которые прошли в 2019 году, к этому часу проголосовало всего 4,4%. Тогда выборы проходили в течение одного дня и не было возможности голосовать дистанционно.
На должность губернатора региона претендуют четыре человека: кандидатом от "Единой России" стал Андрей Чибис, от ЛДПР – Станислав Гонтарь, от КПРФ - Юрий Ваталин, от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - пенсионер Юрий Климченко. Выборы проходят в течение двух дней – 7 и 8 сентября. Избиратели региона имеют возможность проголосовать дистанционно.