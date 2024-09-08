https://ria.ru/20240908/vybory-1971399144.html

Памфилова рассказала о числе инцидентов с представителями партий

Памфилова рассказала о числе инцидентов с представителями партий - РИА Новости, 08.09.2024

Памфилова рассказала о числе инцидентов с представителями партий

Число инцидентов с представителями политических партий увеличилось в ходе Единого дня голосования в 2024 году, ЦИК обработал более 60 таких обращений, сообщила... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:24

2024-09-08T13:24

2024-09-08T13:24

политика

россия

севастополь

самарская область

элла памфилова

госдума рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Число инцидентов с представителями политических партий увеличилось в ходе Единого дня голосования в 2024 году, ЦИК обработал более 60 таких обращений, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. "У нас (в ЦИК РФ - ред.) как никогда увеличилось количество инцидентов с представителями наших уважаемых партий, с некоторыми их представителями… У нас сейчас уже имеется информация, которую мы обработали, о более чем 60 подобных инцидентах в различных субъектах Российской Федерации", - сказала Памфилова на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования. По словам главы ЦИК, наибольшее число таких инцидентов произошло в Севастополе, Псковской и Самарской областях. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в Единый день голосования будут избираться две главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, также проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - в заксобрания.

https://ria.ru/20240907/vybory-1971231372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, севастополь, самарская область, элла памфилова, госдума рф