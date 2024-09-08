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Памфилова рассказала о числе инцидентов с представителями партий - РИА Новости, 08.09.2024
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13:24 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/vybory-1971399144.html
Памфилова рассказала о числе инцидентов с представителями партий
Памфилова рассказала о числе инцидентов с представителями партий - РИА Новости, 08.09.2024
Памфилова рассказала о числе инцидентов с представителями партий
Число инцидентов с представителями политических партий увеличилось в ходе Единого дня голосования в 2024 году, ЦИК обработал более 60 таких обращений, сообщила... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:24
2024-09-08T13:24
политика
россия
севастополь
самарская область
элла памфилова
госдума рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Число инцидентов с представителями политических партий увеличилось в ходе Единого дня голосования в 2024 году, ЦИК обработал более 60 таких обращений, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. "У нас (в ЦИК РФ - ред.) как никогда увеличилось количество инцидентов с представителями наших уважаемых партий, с некоторыми их представителями… У нас сейчас уже имеется информация, которую мы обработали, о более чем 60 подобных инцидентах в различных субъектах Российской Федерации", - сказала Памфилова на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования. По словам главы ЦИК, наибольшее число таких инцидентов произошло в Севастополе, Псковской и Самарской областях. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в Единый день голосования будут избираться две главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, также проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - в заксобрания.
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политика, россия, севастополь, самарская область, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Севастополь, Самарская область, Элла Памфилова, Госдума РФ
Памфилова рассказала о числе инцидентов с представителями партий

Памфилова: число инцидентов с представителями партий на ЕДГ-2024 выросло

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге
Женщина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Число инцидентов с представителями политических партий увеличилось в ходе Единого дня голосования в 2024 году, ЦИК обработал более 60 таких обращений, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
"У нас (в ЦИК РФ - ред.) как никогда увеличилось количество инцидентов с представителями наших уважаемых партий, с некоторыми их представителями… У нас сейчас уже имеется информация, которую мы обработали, о более чем 60 подобных инцидентах в различных субъектах Российской Федерации", - сказала Памфилова на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования.
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По словам главы ЦИК, наибольшее число таких инцидентов произошло в Севастополе, Псковской и Самарской областях.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в Единый день голосования будут избираться две главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, также проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - в заксобрания.
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