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Врио губернатора Калининградской области проголосовал на выборах

Врио губернатора Калининградской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 08.09.2024

Врио губернатора Калининградской области проголосовал на выборах

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных проголосовал на выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:44

2024-09-08T12:44

2024-09-08T12:49

политика

калининградская область

калининград

алексей беспрозванных

выборы в россии — 2024

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КАЛИНИНГРАД, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных проголосовал на выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости. "Настроение прекрасное. Особое настроение приходит в месте, где я голосовал, это школа известного все миру космонавта Алексея Архиповича Леонова, почетного гражданина Калининградской области, города Калининграда. Вижу, что у нас за первые два дня проголосовало порядка 30%... Ждем возвращения с моря и мест отдыха наших избирателей...", - сказал глава региона. Как ранее сообщали в облизбиркоме, для избирателей в регионе открылись 563 избирательных участка, которые работают с 8.00 (9.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) в течение всех трех дней голосования. Для дополнительной возможности избирателей создано шесть участков для голосования в местах временного пребывания. Голосовать на выборах губернатора региона смогут более 837 000 избирателей, 56 219 из них подали заявление на дистанционное электронное голосование, они могут проголосовать в любое время до 8 сентября 20.00 (21.00 мск). На всех избирательных участках в круглосуточном режиме будут работать средства видеофиксации с 8 утра 6 сентября до подписания итоговых протоколов. А с 20.00 8 сентября и в территориальных комиссиях. ⁣По состоянию на 10.00 (11.00.мск) 8 сентября явка избирателей на выборах губернатора Калининградской области составила 28.62%, дистанционно проголосовали 85%. Выборы губернатора Калининградской области проходят в течение трех дней, 6,7 и 8 сентября. Прошлые выборы главы Калининградской области были в 2022 с 9 до 11 сентября. В первые два дня тогда явка составила 23.49%.

https://ria.ru/20240601/vybory-1949852739.html

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Дарья Буймова

политика, калининградская область, калининград, алексей беспрозванных, выборы в россии — 2024