https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

Единый день голосования проходит в экстремальных условиях, заявила Памфлова

Единый день голосования проходит в экстремальных условиях, заявила Памфлова - РИА Новости, 08.09.2024

Единый день голосования проходит в экстремальных условиях, заявила Памфлова

Единый день голосования проходит в экстремальных, неординарных условиях, однако обращений о нарушениях ЦИК получил меньше, чем обычно, заявила глава... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:09

2024-09-08T11:09

2024-09-08T11:10

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Единый день голосования проходит в экстремальных, неординарных условиях, однако обращений о нарушениях ЦИК получил меньше, чем обычно, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова."Резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях, претензий к тем, кто проводит выборы… Мы наблюдаем, что Единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало, нарушений мы зафиксировали минимальное количество", - сказала Памфилова на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться две главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, также проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - в заксобрания.

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Варвара Скокшина

выборы в россии — 2024, политика, россия, цик рф