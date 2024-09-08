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Единый день голосования проходит в экстремальных условиях, заявила Памфлова - РИА Новости, 08.09.2024
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11:09 08.09.2024 (обновлено: 11:10 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html
Единый день голосования проходит в экстремальных условиях, заявила Памфлова
Единый день голосования проходит в экстремальных условиях, заявила Памфлова - РИА Новости, 08.09.2024
Единый день голосования проходит в экстремальных условиях, заявила Памфлова
Единый день голосования проходит в экстремальных, неординарных условиях, однако обращений о нарушениях ЦИК получил меньше, чем обычно, заявила глава... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:09
2024-09-08T11:10
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Единый день голосования проходит в экстремальных, неординарных условиях, однако обращений о нарушениях ЦИК получил меньше, чем обычно, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова."Резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях, претензий к тем, кто проводит выборы… Мы наблюдаем, что Единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало, нарушений мы зафиксировали минимальное количество", - сказала Памфилова на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться две главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, также проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - в заксобрания.
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выборы в россии — 2024, политика, россия, цик рф
Выборы в России — 2024, Политика, Россия, ЦИК РФ
Единый день голосования проходит в экстремальных условиях, заявила Памфлова

Памфилова: ЦИК получил меньше обращений о нарушениях, чем обычно

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевГолосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Единый день голосования проходит в экстремальных, неординарных условиях, однако обращений о нарушениях ЦИК получил меньше, чем обычно, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях, претензий к тем, кто проводит выборы… Мы наблюдаем, что Единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало, нарушений мы зафиксировали минимальное количество", - сказала Памфилова на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться две главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, также проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - в заксобрания.
Видеостена в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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