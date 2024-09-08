https://ria.ru/20240908/vybory-1971357400.html

Третий день голосования на выборах в Москве начался штатно

Третий день голосования на выборах в Москве начался штатно - РИА Новости, 08.09.2024

Третий день голосования на выборах в Москве начался штатно

Последний день голосования на выборах депутатов в Москве начался штатно, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T09:01

2024-09-08T09:01

2024-09-08T09:56

политика

москва

тинао

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Последний день голосования на выборах депутатов в Москве начался штатно, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. "Заключительный день голосования на выборах в Московскую городскую Думу, депутатов восьми муниципальных округов ТиНАО и округа Куркино начался штатно", - говорится в тексте. Отмечается, что наблюдатели штаба продолжают свою работу. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971356994.html

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москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, тинао, московская городская дума, выборы в россии — 2024