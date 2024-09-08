https://ria.ru/20240908/vybory-1971357400.html
Третий день голосования на выборах в Москве начался штатно
Третий день голосования на выборах в Москве начался штатно - РИА Новости, 08.09.2024
Третий день голосования на выборах в Москве начался штатно
Последний день голосования на выборах депутатов в Москве начался штатно, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:01
2024-09-08T09:01
2024-09-08T09:56
политика
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Последний день голосования на выборах депутатов в Москве начался штатно, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. "Заключительный день голосования на выборах в Московскую городскую Думу, депутатов восьми муниципальных округов ТиНАО и округа Куркино начался штатно", - говорится в тексте. Отмечается, что наблюдатели штаба продолжают свою работу. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971356994.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, тинао, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, ТиНАО, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
Третий день голосования на выборах в Москве начался штатно
Третий день голосования на выборах депутатов в Москве начался штатно