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Третий день голосования на выборах в Москве начался штатно - РИА Новости, 08.09.2024
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09:01 08.09.2024 (обновлено: 09:56 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971357400.html
Третий день голосования на выборах в Москве начался штатно
Третий день голосования на выборах в Москве начался штатно - РИА Новости, 08.09.2024
Третий день голосования на выборах в Москве начался штатно
Последний день голосования на выборах депутатов в Москве начался штатно, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:01
2024-09-08T09:56
политика
москва
тинао
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Последний день голосования на выборах депутатов в Москве начался штатно, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. "Заключительный день голосования на выборах в Московскую городскую Думу, депутатов восьми муниципальных округов ТиНАО и округа Куркино начался штатно", - говорится в тексте. Отмечается, что наблюдатели штаба продолжают свою работу. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971356994.html
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политика, москва, тинао, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, ТиНАО, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
Третий день голосования на выборах в Москве начался штатно

Третий день голосования на выборах депутатов в Москве начался штатно

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевГолосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Последний день голосования на выборах депутатов в Москве начался штатно, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
"Заключительный день голосования на выборах в Московскую городскую Думу, депутатов восьми муниципальных округов ТиНАО и округа Куркино начался штатно", - говорится в тексте.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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08:53
Отмечается, что наблюдатели штаба продолжают свою работу.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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