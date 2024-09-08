В Алтае около трети избирателей проголосовали на выборах
На выборах главы Республики Алтай проголосовали около трети избирателей
© Фото : Республика Алтай. Официально/TelegramГолосование на выборах главы Республики Алтай. 7 сентября 2024
Голосование на выборах главы Республики Алтай. 7 сентября 2024
БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Около трети избирателей проголосовали на выборах главы Республики Алтай, такие данные на 6.00 мск приводят в региональном правительстве.
"На 10.00 (6.00 мск - ред.) 8 сентября в Республике Алтай на выборах главы региона и депутатов Госсобрания - Эл Курултай восьмого созыва проголосовали 53749 человек, или 32,9% от общего числа зарегистрированных избирателей", - говорится в сообщении.
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В 2019 году голосование на выборах главы региона подходило в течение одного дня, тогда явка составила около 50%.
В пятницу в регионе стартовало трехдневное голосование на выборах главы региона и депутатов госсобрания. На должность губернатора Республики Алтай претендуют трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак ("Единая Россия").
Свои двери открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогут проголосовать дистанционно - такой способ выбрали 14% избирателей. Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня.