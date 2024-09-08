https://ria.ru/20240908/vybory-1971351179.html

В Алтае около трети избирателей проголосовали на выборах

В Алтае около трети избирателей проголосовали на выборах - РИА Новости, 08.09.2024

В Алтае около трети избирателей проголосовали на выборах

Около трети избирателей проголосовали на выборах главы Республики Алтай, такие данные на 6.00 мск приводят в региональном правительстве. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T07:30

2024-09-08T07:30

2024-09-08T12:14

политика

республика алтай

горно-алтайск

андрей турчак

лдпр

единая россия

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971385497_85:192:1280:864_1920x0_80_0_0_ff5229583fa9a524fcce47944d9b125b.jpg

БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Около трети избирателей проголосовали на выборах главы Республики Алтай, такие данные на 6.00 мск приводят в региональном правительстве. "На 10.00 (6.00 мск - ред.) 8 сентября в Республике Алтай на выборах главы региона и депутатов Госсобрания - Эл Курултай восьмого созыва проголосовали 53749 человек, или 32,9% от общего числа зарегистрированных избирателей", - говорится в сообщении. В 2019 году голосование на выборах главы региона подходило в течение одного дня, тогда явка составила около 50%. В пятницу в регионе стартовало трехдневное голосование на выборах главы региона и депутатов госсобрания. На должность губернатора Республики Алтай претендуют трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак ("Единая Россия"). Свои двери открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогут проголосовать дистанционно - такой способ выбрали 14% избирателей. Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня.

https://ria.ru/20240907/moskva-1971331390.html

республика алтай

горно-алтайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, республика алтай, горно-алтайск, андрей турчак, лдпр, единая россия, выборы в россии — 2024