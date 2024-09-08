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В Курганской области открылись избирательные участки

В Курганской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2024

В Курганской области открылись избирательные участки

Участки для голосования на выборах губернатора открылись в Курганской области, сообщает облизбирком. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T06:01

2024-09-08T06:01

2024-09-08T06:01

политика

курганская область

шадринск

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Участки для голосования на выборах губернатора открылись в Курганской области, сообщает облизбирком. "В день голосования свои двери для избирателей откроет 791 избирательный участок, а также четыре – в местах временного пребывания граждан (Курганская областная клиническая больница, Курганская больница скорой медицинской помощи", СИЗО-1 УФСИН России по Курганской области, санаторий "Жемчужина Зауралья" Шадринска)", - говорится в сообщении. Участки начинают работу в 6.00 мск, уточняет комиссия. Избирательной комиссии региона 3 сентября переданы бюллетени для голосования на выборах губернатора Курганской области, добавляется в сообщении. Количество бюллетеней – 650 тысяч, из них 178,1 тысячи – для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней. КОИБы будут применяться на 89 избирательных участках: 79 – в Кургане, 10 – в Шадринске, поясняет избирком. Кроме того, на выборах будут использованы средства видеорегистрации (видеофиксации) - во всех 27 территориальных избирательных комиссиях и на 658 избирательных участках региона, отмечает пресс-служба. Численность избирателей по состоянию на 1 июля 2024 года в регионе составляет 649,68 тысячи человек.

https://ria.ru/20240907/moskva-1971331390.html

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политика, курганская область, шадринск, россия, выборы в россии — 2024