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В Курганской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2024
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06:01 08.09.2024
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В Курганской области открылись избирательные участки
В Курганской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2024
В Курганской области открылись избирательные участки
Участки для голосования на выборах губернатора открылись в Курганской области, сообщает облизбирком. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T06:01
2024-09-08T06:01
политика
курганская область
шадринск
россия
выборы в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Участки для голосования на выборах губернатора открылись в Курганской области, сообщает облизбирком. "В день голосования свои двери для избирателей откроет 791 избирательный участок, а также четыре – в местах временного пребывания граждан (Курганская областная клиническая больница, Курганская больница скорой медицинской помощи", СИЗО-1 УФСИН России по Курганской области, санаторий "Жемчужина Зауралья" Шадринска)", - говорится в сообщении. Участки начинают работу в 6.00 мск, уточняет комиссия. Избирательной комиссии региона 3 сентября переданы бюллетени для голосования на выборах губернатора Курганской области, добавляется в сообщении. Количество бюллетеней – 650 тысяч, из них 178,1 тысячи – для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней. КОИБы будут применяться на 89 избирательных участках: 79 – в Кургане, 10 – в Шадринске, поясняет избирком. Кроме того, на выборах будут использованы средства видеорегистрации (видеофиксации) - во всех 27 территориальных избирательных комиссиях и на 658 избирательных участках региона, отмечает пресс-служба. Численность избирателей по состоянию на 1 июля 2024 года в регионе составляет 649,68 тысячи человек.
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политика, курганская область, шадринск, россия, выборы в россии — 2024
Политика, Курганская область, Шадринск, Россия, Выборы в России — 2024
В Курганской области открылись избирательные участки

В Курганской области открылись участки для голосования на выборах губернатора

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Единый день голосования. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Участки для голосования на выборах губернатора открылись в Курганской области, сообщает облизбирком.
"В день голосования свои двери для избирателей откроет 791 избирательный участок, а также четыре – в местах временного пребывания граждан (Курганская областная клиническая больница, Курганская больница скорой медицинской помощи", СИЗО-1 УФСИН России по Курганской области, санаторий "Жемчужина Зауралья" Шадринска)", - говорится в сообщении.
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Участки начинают работу в 6.00 мск, уточняет комиссия.
Избирательной комиссии региона 3 сентября переданы бюллетени для голосования на выборах губернатора Курганской области, добавляется в сообщении. Количество бюллетеней – 650 тысяч, из них 178,1 тысячи – для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней. КОИБы будут применяться на 89 избирательных участках: 79 – в Кургане, 10 – в Шадринске, поясняет избирком.
Кроме того, на выборах будут использованы средства видеорегистрации (видеофиксации) - во всех 27 территориальных избирательных комиссиях и на 658 избирательных участках региона, отмечает пресс-служба.
Численность избирателей по состоянию на 1 июля 2024 года в регионе составляет 649,68 тысячи человек.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
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