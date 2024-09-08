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ВСУ атаковали площадку для хранения топлива под Белгородом - РИА Новости, 08.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 08.09.2024 (обновлено: 18:28 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vsu-1971446006.html
ВСУ атаковали площадку для хранения топлива под Белгородом
ВСУ атаковали площадку для хранения топлива под Белгородом - РИА Новости, 08.09.2024
ВСУ атаковали площадку для хранения топлива под Белгородом
Украинский беспилотник атаковал площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:18
2024-09-08T18:28
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 8 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. &quot;В результате взрыва произошло возгорание резервуаров&quot;, — подчеркнул он.Губернатор добавил, что пожарные работают на месте происшествия. Информация о последствиях уточняется.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в минувший четверг украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате погиб один человек. Кроме того, от прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома, две хозяйственные постройки и склад на территории предприятия. В десяти частных домах выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ атаковали площадку для хранения топлива под Белгородом

Гладков: ВСУ атаковали площадку для хранения топлива в Белгородской области

© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 8 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«

"В результате взрыва произошло возгорание резервуаров", — подчеркнул он.

Губернатор добавил, что пожарные работают на месте происшествия. Информация о последствиях уточняется.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в минувший четверг украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате погиб один человек. Кроме того, от прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома, две хозяйственные постройки и склад на территории предприятия. В десяти частных домах выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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