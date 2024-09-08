https://ria.ru/20240908/vsu-1971446006.html

ВСУ атаковали площадку для хранения топлива под Белгородом

ВСУ атаковали площадку для хранения топлива под Белгородом - РИА Новости, 08.09.2024

ВСУ атаковали площадку для хранения топлива под Белгородом

Украинский беспилотник атаковал площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:18

2024-09-08T18:18

2024-09-08T18:28

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 8 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. "В результате взрыва произошло возгорание резервуаров", — подчеркнул он.Губернатор добавил, что пожарные работают на месте происшествия. Информация о последствиях уточняется.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в минувший четверг украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате погиб один человек. Кроме того, от прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома, две хозяйственные постройки и склад на территории предприятия. В десяти частных домах выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина