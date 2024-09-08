https://ria.ru/20240908/vsu-1971361058.html

Источник: ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 08.09.2024

Источник: ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области

Украинские войска за сутки нанесли 35 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T09:29

2024-09-08T09:29

2024-09-08T09:29

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 35 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террор в отношении левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 13 прилетов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Под огонь попали девять населенных пунктов", - сказал источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка и Днепряны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html

https://ria.ru/20240907/zelenskiy--1971307118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, россия, безопасность