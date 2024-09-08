https://ria.ru/20240908/vologodskaya-1971393900.html

Явка на выборах в Вологодской области составила 41,15 процента

Явка на выборах в Вологодской области составила 41,15 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах в Вологодской области составила 41,15 процента

Явка на выборах губернатора Вологодской области на 12.00 (совпадает с мск) третьего дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ)... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:57

2024-09-08T12:57

2024-09-08T14:48

политика

вологодская область

георгий филимонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Вологодской области на 12.00 (совпадает с мск) третьего дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 41,15 %, сообщает региональная избирательная комиссия. "По данным на 12.00 8 сентября 2024 года проголосовали на избирательных участках 289 784 человека - 35,92 %. С помощью ДЭГ проголосовали 77 160 человек - 90,75 %. Всего проголосовали 366 944 человека - 41,15 %", - говорится в сообщении облизбиркома. Голосование на выборах губернатора Вологодской области проходит с 6 по 8 сентября. На пост губернатора региона претендуют зарегистрированные кандидаты: врио губернатора региона Георгий Филимонов ("Единая Россия"), Денис Хрипель ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Игорь Катухин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Антон Гримов (ЛДПР) и Александр Морозов (КПРФ).

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Варвара Скокшина

политика, вологодская область, георгий филимонов, александр морозов, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024