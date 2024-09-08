https://ria.ru/20240908/vodka-1971464904.html

Команда Трампа обсуждала запуск линейки водки под его именем, пишут СМИ

Команда Трампа обсуждала запуск линейки водки под его именем, пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2024

Команда Трампа обсуждала запуск линейки водки под его именем, пишут СМИ

Неофициальные представители кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа рассматривали планы по запуску линейки водки под его именем, сообщила в РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:13

2024-09-08T20:13

2024-09-08T20:13

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камала харрис

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Неофициальные представители кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа рассматривали планы по запуску линейки водки под его именем, сообщила в воскресенье газета Washington Post, ссылаясь на источники. "По словам людей, знакомых с ситуацией, некоторые из бывших и неофициальных советников Трампа обсуждали запуск линейки водки Trump. Пока что она так и не появилась на рынке. Человек, близкий к Трампу, сказал, что у него нет планов рекламировать или запускать линейку водки", - пишет издание. Вместе с тем Трамп больше, чем кто-либо в предвыборной истории США пытается монетизировать свое имя. Обычно бывшие президенты ограничиваются публичными выступлениями и мемуарами, однако Трамп пошел еще дальше, выпуская кроссовки и даже библии, утверждает газета. "В целом его убеждение таково: "Если на меня нападают и мне придется платить всем этим адвокатам и со всем этим разбираться, мне нужно на этом заработать", - заявил газете советник предвыборной кампании Трампа на условии анонимности. Вместе с тем некоторые советники и адвокаты Трампа считают многие из его лицензионных соглашений "мутными". Пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила газете, что бывший президент скорее теряет деньги из-за своих политических амбиций, которые он реализует "просто потому, что он искреннее любит людей этой страны и хочет сделать Америку снова великой". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.

https://ria.ru/20240726/tramp-1962142344.html

https://ria.ru/20240719/tramp-1960731328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024