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В России выросли продажи игристого вина для свадеб - РИА Новости, 08.09.2024
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05:45 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/vino-1971347258.html
В России выросли продажи игристого вина для свадеб
В России выросли продажи игристого вина для свадеб - РИА Новости, 08.09.2024
В России выросли продажи игристого вина для свадеб
Игристые вина для свадебных торжеств в России демонстрируют рост продаж, закупки этого алкоголя за восемь месяцев 2024 года выросли на 9% в сравнении с... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T05:45
2024-09-08T05:45
россия
общество
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Игристые вина для свадебных торжеств в России демонстрируют рост продаж, закупки этого алкоголя за восемь месяцев 2024 года выросли на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости эксперты виноторговой компании Fort, основываясь на собственных данных. Там уточнили, что данные продаж основаны на опросах клиентов, совершающих крупные корпоративные заказы, о целях закупок. "По данным Fort, за 8 месяцев 2024 года число заказов клиентов на покупку алкоголя для свадеб выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Особенно заметен рост в сегменте игристых вин, на которые приходится более 35% всех свадебных закупок алкоголя", - рассказали в компании, уточнив, что "продажи игристого выросли на 9% в соотношении год к году". Там добавили, что за 8 месяцев 2023 года по сравнению с 2022 годом рост был скромнее - 3%. В компании также сообщили, что 30% свадебного ассортимента приходится на белые вина, 20% – на красные, и 15% – на крепкие напитки. "Несмотря на повышение цен на шампанское и игристые вина в этом году, спрос на эти напитки продолжает расти. 2024 год стал рекордным по количеству заказов свадебного вина. Игристые вина традиционно ассоциируются с праздничной атмосферой и подчеркивают значимость события, что делает их популярными на торжествах. Среди самых востребованных в 2024 году для свадебных мероприятий – итальянские просекко и спуманте, а также российские игристые вина. Растет интерес и к испанской каве и французскому креману, особенно в категории розе", – сказала директор по импорту Fort Дарья Сологуб.
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россия, общество
Россия, Общество
В России выросли продажи игристого вина для свадеб

Fort: продажи игристого вина для свадеб в России выросли на девять процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство игристого вина
Производство игристого вина - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Производство игристого вина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Игристые вина для свадебных торжеств в России демонстрируют рост продаж, закупки этого алкоголя за восемь месяцев 2024 года выросли на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости эксперты виноторговой компании Fort, основываясь на собственных данных.
Там уточнили, что данные продаж основаны на опросах клиентов, совершающих крупные корпоративные заказы, о целях закупок.
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"По данным Fort, за 8 месяцев 2024 года число заказов клиентов на покупку алкоголя для свадеб выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Особенно заметен рост в сегменте игристых вин, на которые приходится более 35% всех свадебных закупок алкоголя", - рассказали в компании, уточнив, что "продажи игристого выросли на 9% в соотношении год к году". Там добавили, что за 8 месяцев 2023 года по сравнению с 2022 годом рост был скромнее - 3%.
В компании также сообщили, что 30% свадебного ассортимента приходится на белые вина, 20% – на красные, и 15% – на крепкие напитки.
"Несмотря на повышение цен на шампанское и игристые вина в этом году, спрос на эти напитки продолжает расти. 2024 год стал рекордным по количеству заказов свадебного вина. Игристые вина традиционно ассоциируются с праздничной атмосферой и подчеркивают значимость события, что делает их популярными на торжествах. Среди самых востребованных в 2024 году для свадебных мероприятий – итальянские просекко и спуманте, а также российские игристые вина. Растет интерес и к испанской каве и французскому креману, особенно в категории розе", – сказала директор по импорту Fort Дарья Сологуб.
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