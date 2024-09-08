https://ria.ru/20240908/vino-1971347258.html

В России выросли продажи игристого вина для свадеб

В России выросли продажи игристого вина для свадеб - РИА Новости, 08.09.2024

В России выросли продажи игристого вина для свадеб

Игристые вина для свадебных торжеств в России демонстрируют рост продаж, закупки этого алкоголя за восемь месяцев 2024 года выросли на 9% в сравнении с... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T05:45

2024-09-08T05:45

2024-09-08T05:45

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838948142_0:249:3054:1968_1920x0_80_0_0_1cb27846cd9c2ebb5503304e2dba225e.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Игристые вина для свадебных торжеств в России демонстрируют рост продаж, закупки этого алкоголя за восемь месяцев 2024 года выросли на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости эксперты виноторговой компании Fort, основываясь на собственных данных. Там уточнили, что данные продаж основаны на опросах клиентов, совершающих крупные корпоративные заказы, о целях закупок. "По данным Fort, за 8 месяцев 2024 года число заказов клиентов на покупку алкоголя для свадеб выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Особенно заметен рост в сегменте игристых вин, на которые приходится более 35% всех свадебных закупок алкоголя", - рассказали в компании, уточнив, что "продажи игристого выросли на 9% в соотношении год к году". Там добавили, что за 8 месяцев 2023 года по сравнению с 2022 годом рост был скромнее - 3%. В компании также сообщили, что 30% свадебного ассортимента приходится на белые вина, 20% – на красные, и 15% – на крепкие напитки. "Несмотря на повышение цен на шампанское и игристые вина в этом году, спрос на эти напитки продолжает расти. 2024 год стал рекордным по количеству заказов свадебного вина. Игристые вина традиционно ассоциируются с праздничной атмосферой и подчеркивают значимость события, что делает их популярными на торжествах. Среди самых востребованных в 2024 году для свадебных мероприятий – итальянские просекко и спуманте, а также российские игристые вина. Растет интерес и к испанской каве и французскому креману, особенно в категории розе", – сказала директор по импорту Fort Дарья Сологуб.

https://ria.ru/20240907/vino-1971208380.html

https://ria.ru/20240501/vino-1943250545.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество