https://ria.ru/20240908/venesuela-1971349607.html

Экс-кандидат в президенты Венесуэлы получил убежище в Испании

Экс-кандидат в президенты Венесуэлы получил убежище в Испании - РИА Новости, 08.09.2024

Экс-кандидат в президенты Венесуэлы получил убежище в Испании

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, получив убежище в Испании, сообщила вице-президент южноамериканской республики... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T06:40

2024-09-08T06:40

2024-09-08T07:08

в мире

венесуэла

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каракас

делси родригес

николас мадуро

дмитрий песков

выборы президента венесуэлы — 2024

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МЕХИКО, 8 сен — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, получив убежище в Испании, сообщила вице-президент южноамериканской республики Делси Родригес. "Сегодня, 7 сентября, оппозиционер гражданин Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, добровольно укрывшись на несколько дней в посольстве Королевства Испания в Каракасе, попросив политического убежища у этого правительства", — написала Родригес в своем Telegram-канале. Во вторник генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса —бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний. Ведомство расследует публикации на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов, а также подстрекательство к уличному насилию. "Венесуэла предоставила должное охранное свидетельство (для выезда из страны. — Прим. ред.) ради спокойствия и политического мира в государстве. Этим подтверждается уважение к Закону, которым руководствуется в своих действиях на международной арене Боливарианская Республика Венесуэла", — сказано в сообщении.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, задержаны более двух тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240907/venesuela-1971201098.html

https://ria.ru/20240828/ortega-1968978616.html

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в мире, венесуэла, испания, каракас, делси родригес, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024