На Украине назвали имена украинских офицеров, погибших в Полтаве
Горсовет Полтавы раскрыл имена погибших при ракетном ударе офицеров ВСУ
© Фото : соцсетиПоследствия удара по Полтавскому военному институту связи
© Фото : соцсети
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Несколько украинских офицеров погибли при ударе по военному институту связи в Полтаве, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
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"Полтавский горсовет назвал имена преподавателей военного института связи, погибших после ракетного удара 3 сентября", — указано в материале.
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По информации издания, среди погибших:
- подполковник Андрей Назаренко;
- подполковник Сергей Дюдюк;
- майор Сергей Андрущук;
- инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук.
Во вторник, 3 сентября, в Полтаве прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Как заявили в российском Минобороны, армия нанесла высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в России.
Как сообщил РИА Новости высокопоставленный военный источник, при ударе погибли и пострадали около 500 специалистов, в том числе наемники из европейских стран.
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