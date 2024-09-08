https://ria.ru/20240908/ukraina-1971419754.html

На Украине назвали имена украинских офицеров, погибших в Полтаве

На Украине назвали имена украинских офицеров, погибших в Полтаве - РИА Новости, 09.09.2024

На Украине назвали имена украинских офицеров, погибших в Полтаве

Несколько украинских офицеров погибли при ударе по военному институту связи в Полтаве, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-08T15:11

2024-09-08T15:11

2024-09-09T00:22

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Несколько украинских офицеров погибли при ударе по военному институту связи в Полтаве, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Полтавский горсовет назвал имена преподавателей военного института связи, погибших после ракетного удара 3 сентября", — указано в материале.По информации издания, среди погибших:Во вторник, 3 сентября, в Полтаве прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Как заявили в российском Минобороны, армия нанесла высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в России. Как сообщил РИА Новости высокопоставленный военный источник, при ударе погибли и пострадали около 500 специалистов, в том числе наемники из европейских стран.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970642731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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