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На Украине назвали имена украинских офицеров, погибших в Полтаве - РИА Новости, 09.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 08.09.2024 (обновлено: 00:22 09.09.2024)
https://ria.ru/20240908/ukraina-1971419754.html
На Украине назвали имена украинских офицеров, погибших в Полтаве
На Украине назвали имена украинских офицеров, погибших в Полтаве - РИА Новости, 09.09.2024
На Украине назвали имена украинских офицеров, погибших в Полтаве
Несколько украинских офицеров погибли при ударе по военному институту связи в Полтаве, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-08T15:11
2024-09-09T00:22
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Несколько украинских офицеров погибли при ударе по военному институту связи в Полтаве, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. &quot;Полтавский горсовет назвал имена преподавателей военного института связи, погибших после ракетного удара 3 сентября&quot;, — указано в материале.По информации издания, среди погибших:Во вторник, 3 сентября, в Полтаве прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Как заявили в российском Минобороны, армия нанесла высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в России. Как сообщил РИА Новости высокопоставленный военный источник, при ударе погибли и пострадали около 500 специалистов, в том числе наемники из европейских стран.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970642731.html
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На Украине назвали имена украинских офицеров, погибших в Полтаве

Горсовет Полтавы раскрыл имена погибших при ракетном ударе офицеров ВСУ

© Фото : соцсетиПоследствия удара по Полтавскому военному институту связи
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : соцсети
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Несколько украинских офицеров погибли при ударе по военному институту связи в Полтаве, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
«

"Полтавский горсовет назвал имена преподавателей военного института связи, погибших после ракетного удара 3 сентября", — указано в материале.

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По информации издания, среди погибших:
  • подполковник Андрей Назаренко;
  • подполковник Сергей Дюдюк;
  • майор Сергей Андрущук;
  • инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук.
Во вторник, 3 сентября, в Полтаве прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Как заявили в российском Минобороны, армия нанесла высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в России.
Как сообщил РИА Новости высокопоставленный военный источник, при ударе погибли и пострадали около 500 специалистов, в том числе наемники из европейских стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтаваРоссияУкраинаСергей ЛебедевВладимир РоговВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
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