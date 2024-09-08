https://ria.ru/20240908/ukraina-1971396265.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы - РИА Новости, 08.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы

Взрывы слышны были в городе сумы на севере Украины, сообщило украинское издание Новости.Live в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:10

2024-09-08T13:10

2024-09-08T13:10

специальная военная операция на украине

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сумская область

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Взрывы слышны были в городе сумы на севере Украины, сообщило украинское издание Новости.Live в Telegram-канале. "В Сумах слышали звуки взрыв", - говорится в сообщении издания. Сигнал воздушной тревоги в Сумской области на данный момент не звучит.

https://ria.ru/20240317/vzryvy-1933613833.html

украина

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сумская область