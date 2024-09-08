https://ria.ru/20240908/ukraina-1971396265.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы - РИА Новости, 08.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы
Взрывы слышны были в городе сумы на севере Украины, сообщило украинское издание Новости.Live в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:10
2024-09-08T13:10
2024-09-08T13:10
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Взрывы слышны были в городе сумы на севере Украины, сообщило украинское издание Новости.Live в Telegram-канале. "В Сумах слышали звуки взрыв", - говорится в сообщении издания. Сигнал воздушной тревоги в Сумской области на данный момент не звучит.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы
Новости.Live: в городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы