https://ria.ru/20240908/ukraina-1971358940.html

Экс-премьер Непала назвал возможный вариант завершения конфликта на Украине

Экс-премьер Непала назвал возможный вариант завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 08.09.2024

Экс-премьер Непала назвал возможный вариант завершения конфликта на Украине

Принятие Украиной внеблокового статуса и взаимоуважение с Россией могли бы позволить завершить украинский конфликт, предположил в разговоре с РИА Новости бывший РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T09:08

2024-09-08T09:08

2024-09-08T09:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

непал

нато

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Принятие Украиной внеблокового статуса и взаимоуважение с Россией могли бы позволить завершить украинский конфликт, предположил в разговоре с РИА Новости бывший премьер-министр Непала, участник мирного процесса в стране Медхав Кумар Непал. В разговоре на полях Восточного экономического форума он отметил, что в случае с конфликтом России и Украины, речь идет не о внутренней проблеме одной страны, как это было во время гражданской войны в Непале. Страны Запада под руководством США стремились окружить РФ путем принятия Украины в НАТО, что резко отрицательно сказалось бы на безопасности российского государства, отметил собеседник. "Пусть Украина выберет политику неприсоединения ни к какому блоку, чтобы Россия чувствовала себя спокойно, а народ Украины был бы уверен, что таким образом будет развивать свою страну по собственному пути", - заявил РИА Новости экс-премьер Непала. По его мнению, при таком сценарии между РФ и Украиной должна быть взаимоуважение. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240908/dezertiry-1971349840.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, украина, россия, непал, нато, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)