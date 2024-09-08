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Экс-премьер Непала назвал возможный вариант завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 08.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:08 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/ukraina-1971358940.html
Экс-премьер Непала назвал возможный вариант завершения конфликта на Украине
Экс-премьер Непала назвал возможный вариант завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 08.09.2024
Экс-премьер Непала назвал возможный вариант завершения конфликта на Украине
Принятие Украиной внеблокового статуса и взаимоуважение с Россией могли бы позволить завершить украинский конфликт, предположил в разговоре с РИА Новости бывший РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:08
2024-09-08T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
непал
нато
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Принятие Украиной внеблокового статуса и взаимоуважение с Россией могли бы позволить завершить украинский конфликт, предположил в разговоре с РИА Новости бывший премьер-министр Непала, участник мирного процесса в стране Медхав Кумар Непал. В разговоре на полях Восточного экономического форума он отметил, что в случае с конфликтом России и Украины, речь идет не о внутренней проблеме одной страны, как это было во время гражданской войны в Непале. Страны Запада под руководством США стремились окружить РФ путем принятия Украины в НАТО, что резко отрицательно сказалось бы на безопасности российского государства, отметил собеседник. "Пусть Украина выберет политику неприсоединения ни к какому блоку, чтобы Россия чувствовала себя спокойно, а народ Украины был бы уверен, что таким образом будет развивать свою страну по собственному пути", - заявил РИА Новости экс-премьер Непала. По его мнению, при таком сценарии между РФ и Украиной должна быть взаимоуважение. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240908/dezertiry-1971349840.html
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в мире, украина, россия, непал, нато, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Непал, НАТО, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Экс-премьер Непала назвал возможный вариант завершения конфликта на Украине

Экс-премьер Непала: внеблоковый статус Киева может завершить конфликт на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки "Центр" ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции
Военнослужащий группировки Центр ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки "Центр" ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Принятие Украиной внеблокового статуса и взаимоуважение с Россией могли бы позволить завершить украинский конфликт, предположил в разговоре с РИА Новости бывший премьер-министр Непала, участник мирного процесса в стране Медхав Кумар Непал.
В разговоре на полях Восточного экономического форума он отметил, что в случае с конфликтом России и Украины, речь идет не о внутренней проблеме одной страны, как это было во время гражданской войны в Непале. Страны Запада под руководством США стремились окружить РФ путем принятия Украины в НАТО, что резко отрицательно сказалось бы на безопасности российского государства, отметил собеседник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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"Пусть Украина выберет политику неприсоединения ни к какому блоку, чтобы Россия чувствовала себя спокойно, а народ Украины был бы уверен, что таким образом будет развивать свою страну по собственному пути", - заявил РИА Новости экс-премьер Непала.
По его мнению, при таком сценарии между РФ и Украиной должна быть взаимоуважение.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНепалНАТОДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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