Экс-премьер Непала назвал возможный вариант завершения конфликта на Украине
Экс-премьер Непала: внеблоковый статус Киева может завершить конфликт на Украине
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки "Центр" ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции
Военнослужащий группировки "Центр" ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Принятие Украиной внеблокового статуса и взаимоуважение с Россией могли бы позволить завершить украинский конфликт, предположил в разговоре с РИА Новости бывший премьер-министр Непала, участник мирного процесса в стране Медхав Кумар Непал.
В разговоре на полях Восточного экономического форума он отметил, что в случае с конфликтом России и Украины, речь идет не о внутренней проблеме одной страны, как это было во время гражданской войны в Непале. Страны Запада под руководством США стремились окружить РФ путем принятия Украины в НАТО, что резко отрицательно сказалось бы на безопасности российского государства, отметил собеседник.
"Пусть Украина выберет политику неприсоединения ни к какому блоку, чтобы Россия чувствовала себя спокойно, а народ Украины был бы уверен, что таким образом будет развивать свою страну по собственному пути", - заявил РИА Новости экс-премьер Непала.
По его мнению, при таком сценарии между РФ и Украиной должна быть взаимоуважение.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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