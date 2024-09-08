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Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 08.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 08.09.2024 (обновлено: 19:25 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/udar-1971450894.html
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами ВСУ под Харьковом
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 08.09.2024
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами ВСУ под Харьковом
Российские войска нанесли удар по украинскому складу с боекомплектами в пригороде Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:55
2024-09-08T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
вооруженные силы украины
дергачи
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по украинскому складу с боекомплектами в пригороде Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.&quot;В 17:15 прилетело в склад с боекомплектами в пригороде Харькова Дергачи. Сильный взрыв, за которым последовала продолжительная детонация&quot;, — уточнил собеседник агентства.Ранее в воскресенье о взрыве в Харькове сообщило украинское издание "Страна.ua".В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, харьков, вооруженные силы украины, дергачи, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины, Дергачи, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами ВСУ под Харьковом

Подполье: по складу с боекомплектами для ВСУ в пригороде Харькова нанесли удар

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по украинскому складу с боекомплектами в пригороде Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"В 17:15 прилетело в склад с боекомплектами в пригороде Харькова Дергачи. Сильный взрыв, за которым последовала продолжительная детонация", — уточнил собеседник агентства.

Ранее в воскресенье о взрыве в Харькове сообщило украинское издание "Страна.ua".
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковВооруженные силы УкраиныДергачиСергей Лебедев
 
 
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