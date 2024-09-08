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Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами ВСУ под Харьковом
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 08.09.2024
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами ВСУ под Харьковом
Российские войска нанесли удар по украинскому складу с боекомплектами в пригороде Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:55
2024-09-08T18:55
2024-09-08T19:25
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вооруженные силы украины
дергачи
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по украинскому складу с боекомплектами в пригороде Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В 17:15 прилетело в склад с боекомплектами в пригороде Харькова Дергачи. Сильный взрыв, за которым последовала продолжительная детонация", — уточнил собеседник агентства.Ранее в воскресенье о взрыве в Харькове сообщило украинское издание "Страна.ua".В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, вооруженные силы украины, дергачи, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины, Дергачи, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами ВСУ под Харьковом
Подполье: по складу с боекомплектами для ВСУ в пригороде Харькова нанесли удар