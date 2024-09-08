https://ria.ru/20240908/udar-1971450894.html

Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами ВСУ под Харьковом

Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 08.09.2024

Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами ВСУ под Харьковом

Российские войска нанесли удар по украинскому складу с боекомплектами в пригороде Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:55

2024-09-08T18:55

2024-09-08T19:25

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

вооруженные силы украины

дергачи

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по украинскому складу с боекомплектами в пригороде Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В 17:15 прилетело в склад с боекомплектами в пригороде Харькова Дергачи. Сильный взрыв, за которым последовала продолжительная детонация", — уточнил собеседник агентства.Ранее в воскресенье о взрыве в Харькове сообщило украинское издание "Страна.ua".В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

дергачи

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, вооруженные силы украины, дергачи, сергей лебедев