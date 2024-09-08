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Подполье сообщило об ударах по украинской военной части под Харьковом - РИА Новости, 08.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 08.09.2024дополняется ...
https://ria.ru/20240908/udar-1971381971.html
Подполье сообщило об ударах по украинской военной части под Харьковом
Подполье сообщило об ударах по украинской военной части под Харьковом - РИА Новости, 08.09.2024
Подполье сообщило об ударах по украинской военной части под Харьковом
Удары нанесены по военной части и военным ВСУ рядом с их стрельбищем в Чугуеве в Харьковской области ночью в субботу, заявили РИА Новости в подполье РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:49
2024-09-08T11:49
специальная военная операция на украине
харьков
чугуев
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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Удары нанесены по военной части и военным ВСУ рядом с их стрельбищем в Чугуеве в Харьковской области ночью в субботу, заявили РИА Новости в подпольеРИА Новости
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харьков, чугуев, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Чугуев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударах по украинской военной части под Харьковом

Подполье: ВС России ударили по военной части ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте
Военнослужащая на командном пункте - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте . Архивное фото
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Удары нанесены по военной части и военным ВСУ рядом с их стрельбищем в Чугуеве в Харьковской области ночью в субботу, заявили РИА Новости в подполье
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковЧугуевХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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