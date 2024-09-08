https://ria.ru/20240908/udar-1971381971.html

Подполье сообщило об ударах по украинской военной части под Харьковом

Подполье сообщило об ударах по украинской военной части под Харьковом - РИА Новости, 08.09.2024

Подполье сообщило об ударах по украинской военной части под Харьковом

Удары нанесены по военной части и военным ВСУ рядом с их стрельбищем в Чугуеве в Харьковской области ночью в субботу, заявили РИА Новости в подполье РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:49

2024-09-08T11:49

2024-09-08T11:49

специальная военная операция на украине

харьков

чугуев

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

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Удары нанесены по военной части и военным ВСУ рядом с их стрельбищем в Чугуеве в Харьковской области ночью в субботу, заявили РИА Новости в подпольеРИА Новости

харьков

чугуев

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьков, чугуев, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность