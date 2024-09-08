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Подполье сообщило об ударах по украинской военной части под Харьковом
Подполье сообщило об ударах по украинской военной части под Харьковом - РИА Новости, 08.09.2024
Подполье сообщило об ударах по украинской военной части под Харьковом
Удары нанесены по военной части и военным ВСУ рядом с их стрельбищем в Чугуеве в Харьковской области ночью в субботу, заявили РИА Новости в подполье РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:49
2024-09-08T11:49
2024-09-08T11:49
специальная военная операция на украине
харьков
чугуев
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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Удары нанесены по военной части и военным ВСУ рядом с их стрельбищем в Чугуеве в Харьковской области ночью в субботу, заявили РИА Новости в подпольеРИА Новости
харьков
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, чугуев, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Чугуев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударах по украинской военной части под Харьковом
Подполье: ВС России ударили по военной части ВСУ в Харьковской области