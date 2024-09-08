https://ria.ru/20240908/udar-1971371896.html

Подполье сообщило об ударе по складу ГСМ в пригороде Полтавы

Подполье сообщило об ударе по складу ГСМ в пригороде Полтавы - РИА Новости, 08.09.2024

Подполье сообщило об ударе по складу ГСМ в пригороде Полтавы

Удар нанесен по складу горюче-смазочных материалов в аэропорту в пригороде города Полтава на Украине в субботу вечером, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:46

2024-09-08T10:46

2024-09-08T10:50

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Удар нанесен по складу горюче-смазочных материалов в аэропорту в пригороде города Полтава на Украине в субботу вечером, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Вечером 7 сентября в пригороде Полтавы был нанесен удар по военному объекту... Удар был в стороне аэропорта "Полтава"... Вероятно, по складу ГСМ в аэропорту", - сказал он.Лебедев добавил, что после удара наблюдался большой выброс пламени.

https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

полтава, украина, в мире