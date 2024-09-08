https://ria.ru/20240908/udar-1971371896.html
Подполье сообщило об ударе по складу ГСМ в пригороде Полтавы
Подполье сообщило об ударе по складу ГСМ в пригороде Полтавы - РИА Новости, 08.09.2024
Подполье сообщило об ударе по складу ГСМ в пригороде Полтавы
Удар нанесен по складу горюче-смазочных материалов в аэропорту в пригороде города Полтава на Украине в субботу вечером, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:46
2024-09-08T10:46
2024-09-08T10:50
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Удар нанесен по складу горюче-смазочных материалов в аэропорту в пригороде города Полтава на Украине в субботу вечером, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Вечером 7 сентября в пригороде Полтавы был нанесен удар по военному объекту... Удар был в стороне аэропорта "Полтава"... Вероятно, по складу ГСМ в аэропорту", - сказал он.Лебедев добавил, что после удара наблюдался большой выброс пламени.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полтава, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Украина, В мире
Подполье сообщило об ударе по складу ГСМ в пригороде Полтавы
Подполье сообщило об ударе по складу ГСМ в аэропорту в пригороде Полтавы