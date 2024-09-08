https://ria.ru/20240908/turchak-1971442596.html
Турчак лидирует на выборах в Республике Алтай
Турчак лидирует на выборах в Республике Алтай - РИА Новости, 08.09.2024
Турчак лидирует на выборах в Республике Алтай
Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак от партии "Единая Россия" лидирует на выборах главы региона с 70,05% голосов избирателей после обработки 0,42%... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T17:49
2024-09-08T17:49
2024-09-08T17:53
политика
"голос"
цик рф
выборы в россии — 2024
андрей турчак
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак от партии "Единая Россия" лидирует на выборах главы региона с 70,05% голосов избирателей после обработки 0,42% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Александр Кириллов от ЛДПР, набравший 13,74% голосов, третьим идет Олег Добрынин от партии "Родина", получивший 4,12%.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, "голос", цик рф, выборы в россии — 2024, андрей турчак
Политика, "Голос", ЦИК РФ, Выборы в России — 2024, Андрей Турчак
Турчак лидирует на выборах в Республике Алтай
Турчак лидирует на выборах в Республике Алтай с 70,05 процента голосов