https://ria.ru/20240908/tsentr-1971377930.html

ВСУ потеряли до 560 военных в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ потеряли до 560 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 08.09.2024

ВСУ потеряли до 560 военных в зоне действий группировки "Центр"

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих, танк, боевые бронемашины... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:25

2024-09-08T11:25

2024-09-08T11:25

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих, танк, боевые бронемашины MaxxPro производства США и две "Козак", сообщило Минобороны РФ. Ранее в министерстве сообщили РИА Новости об освобождении силами "Центра" населенного пункта Новогродовка в ДНР. По данным Минобороны, в течение суток также нанесено поражение живой силе и технике 47-й механизированной, 144-й пехотной бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Клебан-бык, Михайловка, Красноармейск, Гродовка, Галицыновка и Димитров Донецкой Народной Республики. "Отражены восемь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, боевые бронированные машины MaxxPro производства США и две "Козак", два автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность