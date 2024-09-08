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ВСУ потеряли до 560 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 08.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:25 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/tsentr-1971377930.html
ВСУ потеряли до 560 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 560 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 08.09.2024
ВСУ потеряли до 560 военных в зоне действий группировки "Центр"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих, танк, боевые бронемашины... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:25
2024-09-08T11:25
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих, танк, боевые бронемашины MaxxPro производства США и две "Козак", сообщило Минобороны РФ. Ранее в министерстве сообщили РИА Новости об освобождении силами "Центра" населенного пункта Новогродовка в ДНР. По данным Минобороны, в течение суток также нанесено поражение живой силе и технике 47-й механизированной, 144-й пехотной бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Клебан-бык, Михайловка, Красноармейск, Гродовка, Галицыновка и Димитров Донецкой Народной Республики. "Отражены восемь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, боевые бронированные машины MaxxPro производства США и две "Козак", два автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - уточнили в ведомстве.
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сша, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 560 военных в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ потеряли до 560 военнослужащих и танк в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих, танк, боевые бронемашины MaxxPro производства США и две "Козак", сообщило Минобороны РФ.
Ранее в министерстве сообщили РИА Новости об освобождении силами "Центра" населенного пункта Новогродовка в ДНР.
По данным Минобороны, в течение суток также нанесено поражение живой силе и технике 47-й механизированной, 144-й пехотной бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Клебан-бык, Михайловка, Красноармейск, Гродовка, Галицыновка и Димитров Донецкой Народной Республики. "Отражены восемь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, боевые бронированные машины MaxxPro производства США и две "Козак", два автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - уточнили в ведомстве.
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