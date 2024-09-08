https://ria.ru/20240908/trts-1971377017.html

Подполье сообщило об ударе по ТПЦ в подконтрольном ВСУ Херсоне

Подполье сообщило об ударе по ТПЦ в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 08.09.2024

Подполье сообщило об ударе по ТПЦ в подконтрольном ВСУ Херсоне

Удар нанесен в подконтрольном Киеву городе Херсоне в субботу по торговому центру, крышу которого ВСУ использовали для запуска дронов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:20

2024-09-08T11:20

2024-09-08T11:21

специальная военная операция на украине

херсон

киев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Удар нанесен в подконтрольном Киеву городе Херсоне в субботу по торговому центру, крышу которого ВСУ использовали для запуска дронов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Поздно вечером 7 сентября в городе Херсон прозвучал взрыв... Удар пришелся по ТРЦ "Фабрика", крышу которого в своих целях используют ВСУ для запуска дронов и наблюдению за микрорайоном "Дачи" на нашем берегу Днепра", - заявил Лебедев РИА Новости.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html

херсон

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, киев, вооруженные силы украины, безопасность