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Подполье сообщило об ударе по ТПЦ в подконтрольном ВСУ Херсоне
Подполье сообщило об ударе по ТПЦ в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 08.09.2024
Подполье сообщило об ударе по ТПЦ в подконтрольном ВСУ Херсоне
Удар нанесен в подконтрольном Киеву городе Херсоне в субботу по торговому центру, крышу которого ВСУ использовали для запуска дронов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:20
2024-09-08T11:20
2024-09-08T11:21
специальная военная операция на украине
херсон
киев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Удар нанесен в подконтрольном Киеву городе Херсоне в субботу по торговому центру, крышу которого ВСУ использовали для запуска дронов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Поздно вечером 7 сентября в городе Херсон прозвучал взрыв... Удар пришелся по ТРЦ "Фабрика", крышу которого в своих целях используют ВСУ для запуска дронов и наблюдению за микрорайоном "Дачи" на нашем берегу Днепра", - заявил Лебедев РИА Новости.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, киев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по ТПЦ в подконтрольном ВСУ Херсоне
Подполье сообщило об ударе по херсонскому ТПЦ, крышу которого использовали ВСУ