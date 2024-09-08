https://ria.ru/20240908/trevoga-1971493258.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.09.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Харьковской областях Украины, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Сумской области, свидетельствуют... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T23:54

2024-09-08T23:54

2024-09-08T23:54

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

сумская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969435241_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_ad7ac57cd044354cc2bd492e9c565164.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Харьковской областях Украины, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Сумской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в 22.28 мск сигнал тревоги был объявлен в Харьковской области, в 23.10 - в Полтавской, в 23.41 - в Черниговской. Сигнал тревоги в Сумской области звучит с 20.31. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

сумская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, сумская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины