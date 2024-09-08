https://ria.ru/20240908/tankisty-1971344121.html

Танкисты в зоне СВО показали, как ремонтируют антидроновую защиту

Танкисты в зоне СВО показали, как ремонтируют антидроновую защиту - РИА Новости, 08.09.2024

Танкисты в зоне СВО показали, как ремонтируют антидроновую защиту

Танкисты российской группировки войск "Днепр" в преддверии Дня танкиста, отмечаемого в России 8 сентября, показали РИА Новости, как ремонтируют и меняют... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T04:02

2024-09-08T04:02

2024-09-08T04:02

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 сен - РИА Новости. Танкисты российской группировки войск "Днепр" в преддверии Дня танкиста, отмечаемого в России 8 сентября, показали РИА Новости, как ремонтируют и меняют поврежденные коптерами ВСУ модули антидроновых "мангалов", защищающих танки Т-72Б3М. Во время выполнения боевых задач танк защищен антидроновым "мангалом". Его конструкция такова, что в случае атаки дрона повреждение получает только та секция, на которую пришелся удар. "Машина рабочая, в хорошем состоянии. Даже если здесь что-то в него прилетает, это все быстро меняется. Потому что здесь они съемные, эти решетки", - сказал командир танка с позывным "Кутузов". После того, как танк попал под плотную бомбардировку с дрона "Баба-Яга", на нем была повреждена всего одна секция решетки. "Вот эту решетку оторвало... А по "морде" (танка) ничего не было, никаких ни осколков, ничего. Потом мы взяли и новую решетку приварили. Вот и все", - сказал наводчик с позывным "Гламурный". Решетки ремонтируют непосредственно на передовой - машину не нужно отправлять в тыл, в ремонтный батальон. Бойцы с помощью сварочного аппарата меняют секции в течение 5-10 минут и танк снова полностью защищен и готов к бою.

https://ria.ru/20240907/dnr-1971334599.html

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вооруженные силы украины, т-72б3м, вооруженные силы рф, россия, безопасность