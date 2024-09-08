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День танкиста в России

День танкиста в России - РИА Новости, 08.09.2024

День танкиста в России

Профессиональный праздник "День танкиста" в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается во второе воскресенье сентября согласно указу президента РФ от 31... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T00:51

2024-09-08T00:51

2024-09-08T00:51

справки

россия

день танкиста

ссср

т-34

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Профессиональный праздник "День танкиста" в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается во второе воскресенье сентября согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". Он был учрежден в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства. Впервые праздник был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны, а также за заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой, и назывался День танкистов. В Российской Федерации с 2006 года его название изменилось на День танкиста. Дата празднования осталась прежней – второе воскресенье сентября. В 2024 году День танкиста выпадает на 8 сентября.Танковые войска являются родом войск и главной ударной силой Сухопутных войск России. Они предназначены для ведения боевых действий самостоятельно и во взаимодействии с другими родами войск и специальными войсками, преимущественно с мотострелковыми войсками. В обороне осуществляют непосредственную поддержку мотострелковых войск при отражении наступления противника и нанесению контратак и контрударов; в наступлении – наносят мощные рассекающие удары на большую глубину, способствуют развитию успеха, разгрому противника во встречных боях и сражениях.Танковые войска прошли героический путь становления и развития – от легких танков со стрелковым оружием до современных, оснащенных ракетно-пушечным вооружением, от отдельных броневых отрядов Красной армии до танковых армий Второй мировой войны и танковых соединений современных формирований Вооруженных Сил РФ.Зарождение отечественного танкостроения относится к 1915 году. Первым отечественным образцом нового вида оружия, названного впоследствии танком, была четырехтонная бронированная колесно-гусеничная боевая машина "Вездеход". В 1918 году на базе старой русской армии были созданы броневые силы Красной Армии.По заказу Главного броневого управления Красной Армии, на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде был создан и 31 августа 1920 года вышел на ходовые испытания первый отечественный танк. С 1927 года было налажено серийное производство бронетанковой техники.В 1930-е годы танкостроение продолжало развиваться и наращивать производственные мощности. Конструкторскими бюро под руководством Михаила Кошкина и Жозефа Котина были созданы танки нового поколения Т-34 и КВ, которые по своим боевым возможностям значительно превосходили аналогичные зарубежные образцы, а легендарный Т-34 впоследствии был признан лучшим танком Второй мировой войны. К началу Великой Отечественной войны (1941-1945) был создан многочисленный танковый парк (около 16 тысяч машин), основу которого составляли легкие танки Т-26 и БТ, средние Т-34 (1229) и тяжелые КВ-1 (636). Война стала суровым испытанием мужества и мастерства воинов-танкистов, танкостроителей, прочности брони отечественных танков, эффективности их боевого применения. На полях сражений и битв бронетанковые войска выступали главной ударной и сокрушительной силой в наступательных операциях, являлись основой устойчивости стрелковых частей в обороне. Особенно велика была их роль в Сталинградской и Курской битвах, в операциях по освобождению Правобережной Украины, в Белорусской, Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской, Берлинской и Маньчжурской операциях. За боевые заслуги почти все танковые и механизированные корпуса были удостоены почетных наименований и награждены орденами.За мужество и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 1142 воинам-танкистам было присвоено звание Героя Советского Союза, а 16 человек были удостоены этого звания дважды. Героический и самоотверженный труд танкостроителей также был оценен Родиной. Более девяти тысяч из них удостоены высоких государственных наград.В послевоенный период бронетанковые и механизированные войска продолжали развиваться, а воинам-танкистам не раз приходилось участвовать в локальных войнах и конфликтах, где они с честью выполнили поставленные задачи.За время своего существования танковые войска несколько раз меняли свое название. В 1920-х годах они именовались броневыми силами, с 1930 года – мотомеханизированными войсками, с 1934 года – автобронетанковыми войсками, с декабря 1942 года – бронетанковыми и механизированными войсками, с 1954 года – бронетанковыми войсками, с 1960 года – танковыми войсками.Сегодня основу танковых войск составляют танковые бригады и танковые батальоны мотострелковых бригад, обладающие большой устойчивостью к поражающим факторам ядерного оружия, огневой мощью, высокой подвижностью и маневренностью. Они способны наиболее полно использовать результаты огневого (ядерного) поражения противника и в короткие сроки достигать конечных целей боя и операции.Боевые возможности танковых соединений и подразделений позволяют им вести активные боевые действия днем и ночью, в значительном отрыве от других войск, громить противника во встречных боях и сражениях, с ходу преодолевать обширные зоны радиоактивного заражения, форсировать водные преграды, а также быстро создавать прочную оборону и успешно противостоять наступлению превосходящих сил противника.Дальнейшее развитие и повышение боевых возможностей танковых войск осуществляется главным образом за счет оснащения их более совершенными типами танков, в которых оптимально сочетаются такие важнейшие боевые свойства, как высокая огневая мощь, маневренность и надежная защита.Главной кузницей танкистов в России является Казанское высшее танковое командное училище. За годы существования училища 70 выпускников стали Героями Советского Союза. Четыре выпускника удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда. Двое стали Георгиевскими кавалерами. Звание Герой России получили 25 выпускников училища (данные на август 2023 года),13 выпускникам училища присвоено звание Героя Российской Федерации в ходе СВО (по данным открытых источников). Свыше 250 офицеров, окончивших училище, стали генералами.На сегодняшний день воины-танкисты являются эталоном профессионализма. Принимая участие в специальной военной операции на Украине, они выполняют самые сложные и ответственные задачи. Торжественные мероприятия, посвященные Дню танкиста, проходят во всех танковых соединениях и воинских частях.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день танкиста, ссср, т-34