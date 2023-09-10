https://ria.ru/20230910/tankisty-1895252562.html
Минобороны отметило исключительный героизм танкистов в ходе СВО
Минобороны отметило исключительный героизм танкистов в ходе СВО - РИА Новости, 10.09.2023
Минобороны отметило исключительный героизм танкистов в ходе СВО
Российские танкисты в ходе специальной военной операции демонстрируют исключительный героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга, сообщили... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T00:05
2023-09-10T00:05
2023-09-10T00:28
россия
ссср
т-72 "урал"
т-80
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безопасность
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские танкисты в ходе специальной военной операции демонстрируют исключительный героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. День танкиста отмечается в Вооруженных силах РФ во второе воскресенье сентября согласно указу президента от 31 мая 2006 года. Он был учрежден ради возрождения и развития воинских традиций, повышения престижа службы и в знак признания заслуг военных специалистов в обеспечении обороны и безопасности государства. "Важнейшим показателем профессионализма российских танкистов является успех, достигаемый танковыми подразделениями на поле боя при освобождении новых регионов в ходе специальной военной операции (СВО), а танковые экипажи демонстрируют исключительный героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга", - говорится в сообщении. Отмечается, что уровень полевой выучки российских танкистов возрос за счет постоянных практических занятий по методике, скорректированной с учетом опыта СВО. В МО РФ напомнили, что главной кузницей танкистов в России является Казанское высшее танковое командное училище. Из его стен вышли более 25 тысяч офицеров, 74 человека получили звание Героя Советского Союза, еще 25 - Герой России, четверо стали Героями Социалистического Труда, двое - полными кавалерами ордена Славы. В ходе СВО 11 выпускникам училища присвоено звание Героя Российской Федерации. Свыше 250 офицеров, окончивших училище, стали маршалами и генералами. "Несмотря на развитие военной тактики и стратегии, появление новых форм и способов ведения боевых действий, танковые соединения по-прежнему призваны выполнять важнейшую роль на поле боя, и их ничем нельзя заменить", - подчеркнули в Минобороны. Изначально праздник был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооружённых сил страны бронетанковой техникой. История танковых войск берет свое начало в двадцатых годах прошлого столетия, когда по заказу Главного броневого управления Красной Армии на Сормовском заводе был создан и 31 августа 1920 года вышел на ходовые испытания первый отечественный танк. С 1927 года было налажено серийное производство бронетанковой техники. В Сухопутных войсках танковые соединения остаются важнейшим компонентом. В настоящее время на вооружении танковых частей и соединений российских Вооруженных сил состоят танки Т-72, Т-80, Т-82, Т-90 и их модернизированные образцы.
https://ria.ru/20230801/tank-1887558199.html
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россия, ссср, т-72 "урал", т-80, т-90, безопасность
Россия, СССР, Т-72 "Урал", Т-80, Т-90, Безопасность
Минобороны отметило исключительный героизм танкистов в ходе СВО
Минобороны: танкисты в ходе СВО показывают исключительный героизм
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские танкисты в ходе специальной военной операции демонстрируют исключительный героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
День танкиста отмечается в Вооруженных силах РФ во второе воскресенье сентября согласно указу президента от 31 мая 2006 года. Он был учрежден ради возрождения и развития воинских традиций, повышения престижа службы и в знак признания заслуг военных специалистов в обеспечении обороны и безопасности государства.
"Важнейшим показателем профессионализма российских танкистов является успех, достигаемый танковыми подразделениями на поле боя при освобождении новых регионов в ходе специальной военной операции (СВО), а танковые экипажи демонстрируют исключительный героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уровень полевой выучки российских танкистов возрос за счет постоянных практических занятий по методике, скорректированной с учетом опыта СВО.
В МО РФ напомнили, что главной кузницей танкистов в России является Казанское высшее танковое командное училище. Из его стен вышли более 25 тысяч офицеров, 74 человека получили звание Героя Советского Союза, еще 25 - Герой России, четверо стали Героями Социалистического Труда, двое - полными кавалерами ордена Славы. В ходе СВО 11 выпускникам училища присвоено звание Героя Российской Федерации. Свыше 250 офицеров, окончивших училище, стали маршалами и генералами.
"Несмотря на развитие военной тактики и стратегии, появление новых форм и способов ведения боевых действий, танковые соединения по-прежнему призваны выполнять важнейшую роль на поле боя, и их ничем нельзя заменить", - подчеркнули в Минобороны.
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Изначально праздник был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР
от 1 июля 1946 года в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооружённых сил страны бронетанковой техникой.
История танковых войск берет свое начало в двадцатых годах прошлого столетия, когда по заказу Главного броневого управления Красной Армии на Сормовском заводе был создан и 31 августа 1920 года вышел на ходовые испытания первый отечественный танк. С 1927 года было налажено серийное производство бронетанковой техники.
В Сухопутных войсках танковые соединения остаются важнейшим компонентом. В настоящее время на вооружении танковых частей и соединений российских Вооруженных сил состоят танки Т-72, Т-80, Т-82, Т-90 и их модернизированные образцы.
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