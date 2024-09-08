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Экипаж российского танка Т80БВМ подбил "Леопард" в зоне СВО - РИА Новости, 08.09.2024
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10:15 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/tank-1971367831.html
Экипаж российского танка Т80БВМ подбил "Леопард" в зоне СВО
Экипаж российского танка Т80БВМ подбил "Леопард" в зоне СВО - РИА Новости, 08.09.2024
Экипаж российского танка Т80БВМ подбил "Леопард" в зоне СВО
Экипаж танка Т80БВМ "Южной" группировки войск в День танкиста, который отмечается каждое второе воскресенье сентября ( в этом году - 8 сентября), рассказал РИА... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:15
2024-09-08T10:15
специальная военная операция на украине
безопасность
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т80БВМ "Южной" группировки войск в День танкиста, который отмечается каждое второе воскресенье сентября ( в этом году - 8 сентября), рассказал РИА Новости о подбитии танка "Леопард" на донецком направлении и о традиции танкистов. "Сегодня День танкиста, для нас это большой праздник, вообще день танкиста совпадает с днем освобождения Донбасса. Наши деды воевали против "Тигров" (немецкий танк времен Великой Отечественной войны - ред.), теперь мы воюем против "Леопардов", я этим горжусь", - заявил РИА Новости командир танка с позывным "Капча". Накануне праздника экипажу танка удалось подбить с закрытой огневой позиции танк "Леопард" на расстоянии более пяти километров. По предоставленным заранее данным, экипаж навел орудие на указанную точку. Через 10 минут противник появился в прицеле танка, после чего танк отработал по цели. "Мы по ней отработали осколочно-фугасными снарядами, первое было не пробитие, после двух - она загорелась", - отметил командир танка. Он добавил, что ответа от "Леопарда" не было, потому что экипаж противника не успел среагировать и понять, откуда ведется по ним стрельба. Командир также подчеркнул, что поражение "Леопардов" и другой натовской техники не является для наших танкистов большой проблемой. "Хотел повторить слова нашего верховного главнокомандующего - пусть они учат историю, сколько у них уже не было попыток зарубежной техникой прийти на нашу землю, ничего у них не получалось. Убегали, поджав хвост, а кто не убегал, оставался удобрением на нашей земле", - отметил наводчик-оператор с позывным "Депутат" в подтверждении слов командира экипажа. Военнослужащий также рассказал о традиции среди танкистов - когда танкист возвращается с первого боя, он обмазывает лицо сажей, взятой из ствола танкового орудия. А потом, налив лимонад в танковую гильзу, выпивает ее вместе с боевыми товарищами.
https://ria.ru/20240908/tank-1971363903.html
https://ria.ru/20240908/tankisty-1971106240.html
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безопасность, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Россия
Экипаж российского танка Т80БВМ подбил "Леопард" в зоне СВО

Экипаж танка Т80БВМ подбил "Леопард" в зоне СВО накануне Дня танкиста

© РИА Новости / Андрей Коц Танк Т-80 заправляют из двух рукавов
Танк Т-80 заправляют из двух рукавов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Танк Т-80 заправляют из двух рукавов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т80БВМ "Южной" группировки войск в День танкиста, который отмечается каждое второе воскресенье сентября ( в этом году - 8 сентября), рассказал РИА Новости о подбитии танка "Леопард" на донецком направлении и о традиции танкистов.
"Сегодня День танкиста, для нас это большой праздник, вообще день танкиста совпадает с днем освобождения Донбасса. Наши деды воевали против "Тигров" (немецкий танк времен Великой Отечественной войны - ред.), теперь мы воюем против "Леопардов", я этим горжусь", - заявил РИА Новости командир танка с позывным "Капча".
Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Механик-водитель рассказал, как вслепую вывел подбитый танк из-под огня
09:52
Накануне праздника экипажу танка удалось подбить с закрытой огневой позиции танк "Леопард" на расстоянии более пяти километров. По предоставленным заранее данным, экипаж навел орудие на указанную точку. Через 10 минут противник появился в прицеле танка, после чего танк отработал по цели.
"Мы по ней отработали осколочно-фугасными снарядами, первое было не пробитие, после двух - она загорелась", - отметил командир танка.
Он добавил, что ответа от "Леопарда" не было, потому что экипаж противника не успел среагировать и понять, откуда ведется по ним стрельба. Командир также подчеркнул, что поражение "Леопардов" и другой натовской техники не является для наших танкистов большой проблемой.
Танк Т-80УБМ с практичесеи пустыми баками едет на позицию для дозаправки - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
"Это дает нам преимущество". Как воюют танкисты в зоне СВО
08:00
"Хотел повторить слова нашего верховного главнокомандующего - пусть они учат историю, сколько у них уже не было попыток зарубежной техникой прийти на нашу землю, ничего у них не получалось. Убегали, поджав хвост, а кто не убегал, оставался удобрением на нашей земле", - отметил наводчик-оператор с позывным "Депутат" в подтверждении слов командира экипажа.
Военнослужащий также рассказал о традиции среди танкистов - когда танкист возвращается с первого боя, он обмазывает лицо сажей, взятой из ствола танкового орудия. А потом, налив лимонад в танковую гильзу, выпивает ее вместе с боевыми товарищами.
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