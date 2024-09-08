https://ria.ru/20240908/tank-1971367831.html

Экипаж российского танка Т80БВМ подбил "Леопард" в зоне СВО

Экипаж российского танка Т80БВМ подбил "Леопард" в зоне СВО - РИА Новости, 08.09.2024

Экипаж российского танка Т80БВМ подбил "Леопард" в зоне СВО

Экипаж танка Т80БВМ "Южной" группировки войск в День танкиста, который отмечается каждое второе воскресенье сентября ( в этом году - 8 сентября), рассказал РИА... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:15

2024-09-08T10:15

2024-09-08T10:15

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т80БВМ "Южной" группировки войск в День танкиста, который отмечается каждое второе воскресенье сентября ( в этом году - 8 сентября), рассказал РИА Новости о подбитии танка "Леопард" на донецком направлении и о традиции танкистов. "Сегодня День танкиста, для нас это большой праздник, вообще день танкиста совпадает с днем освобождения Донбасса. Наши деды воевали против "Тигров" (немецкий танк времен Великой Отечественной войны - ред.), теперь мы воюем против "Леопардов", я этим горжусь", - заявил РИА Новости командир танка с позывным "Капча". Накануне праздника экипажу танка удалось подбить с закрытой огневой позиции танк "Леопард" на расстоянии более пяти километров. По предоставленным заранее данным, экипаж навел орудие на указанную точку. Через 10 минут противник появился в прицеле танка, после чего танк отработал по цели. "Мы по ней отработали осколочно-фугасными снарядами, первое было не пробитие, после двух - она загорелась", - отметил командир танка. Он добавил, что ответа от "Леопарда" не было, потому что экипаж противника не успел среагировать и понять, откуда ведется по ним стрельба. Командир также подчеркнул, что поражение "Леопардов" и другой натовской техники не является для наших танкистов большой проблемой. "Хотел повторить слова нашего верховного главнокомандующего - пусть они учат историю, сколько у них уже не было попыток зарубежной техникой прийти на нашу землю, ничего у них не получалось. Убегали, поджав хвост, а кто не убегал, оставался удобрением на нашей земле", - отметил наводчик-оператор с позывным "Депутат" в подтверждении слов командира экипажа. Военнослужащий также рассказал о традиции среди танкистов - когда танкист возвращается с первого боя, он обмазывает лицо сажей, взятой из ствола танкового орудия. А потом, налив лимонад в танковую гильзу, выпивает ее вместе с боевыми товарищами.

https://ria.ru/20240908/tank-1971363903.html

https://ria.ru/20240908/tankisty-1971106240.html

https://ria.ru/20240908/peskov-1971350239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, донбасс, россия