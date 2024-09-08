https://ria.ru/20240908/tank-1971363903.html

Механик-водитель рассказал, как вслепую вывел подбитый танк из-под огня

Механик-водитель рассказал, как вслепую вывел подбитый танк из-под огня - РИА Новости, 08.09.2024

Механик-водитель рассказал, как вслепую вывел подбитый танк из-под огня

Механик-водитель танка Т80БВМ "Южной" группировки войск, потеряв систему видимости машины из-за попадания вражеского снаряда в ходе ведения боя в зоне СВО на... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T09:52

2024-09-08T09:52

2024-09-08T09:52

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Механик-водитель танка Т80БВМ "Южной" группировки войск, потеряв систему видимости машины из-за попадания вражеского снаряда в ходе ведения боя в зоне СВО на донецком направлении, смог вывести танк из-под огня, ориентируясь только на наводки командира, рассказал РИА Новости механик-водитель танка с позывным "Бродяга". "Была ситуацию у меня. У нас побили триплексы (система видимости танка - ред.). Меня на слепую вел командир, я не видел дороги вообще, меня вел командир, я полностью слушал все команды – это самое главное. Мы обратно выехали с помощью командира. Такая ситуация была неоднократно", - рассказал мехвод танка. Военнослужащий пояснил, что противник применил противотанковую управляемую ракету (ПТУР), разбив в результате все навесное оборудование, основная броня выдержала удар – снаряд ушел вверх. Мехвод отметил, что в этой ситуации важно не растеряться при первых выстрелах, не запаниковать, держать контроль, так как от этого зависит жизнь всего экипажа. "Как-то с усмешкой, но проехали мы. Все нормально, все хорошо, в данный момент прям радостно было, что мы оттуда вышли", - поделился эмоциями "Бродяга". Военнослужащий добавил, что он несет ответственность как механик перед экипажем, чтобы танк был исправен: мог выдвинуться на боевую задачу, выполнить ее и вернуться. По его словам, перед каждым боевым выездом он чувствует небольшой мандраж, но с этим помогает справиться вера в собственный экипаж, боевую машину и победу. "Нужно выбить всех этих фашистов полностью. Они заполняют все. Но мы потихонечку-потихонечку, мы сдвигаем их. И все равно рано или поздно мы их победим, также как в ВОВ так и тут победим. Мы их сдвинем и больше постараемся, чтоб их не было. Отобьем мирное население от всех зол нацизма", - заключил танкист.

https://ria.ru/20240524/inzhenery-1948035390.html

https://ria.ru/20240908/tankisty-1971106240.html

https://ria.ru/20240718/t-80-1960391532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина