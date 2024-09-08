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Экипаж танка "Днепра" с начала года уничтожил более 40 боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/tank-1971346029.html
Экипаж танка "Днепра" с начала года уничтожил более 40 боевиков ВСУ
Экипаж танка "Днепра" с начала года уничтожил более 40 боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.09.2024
Экипаж танка "Днепра" с начала года уничтожил более 40 боевиков ВСУ
Экипаж танка Т-80 БВМ 58-й армии группировки войск "Днепр" с начала года уничтожил в Запорожской области более 40 военнослужащих ВСУ, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T05:06
2024-09-08T05:06
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
т-80
вооруженные силы рф
россия
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-80 БВМ 58-й армии группировки войск "Днепр" с начала года уничтожил в Запорожской области более 40 военнослужащих ВСУ, сообщил журналистам командир танкового взвода с позывным "Боксер". "С начала года экипаж танка Т-80 БВМ уничтожил более 40 боевиков ВСУ, свыше 15 блиндажей, две станции РЭБ и один склад боеприпасов противника... Пехота ВСУ опасается российских танков: звук выстрела и мгновенно прилетает снаряд, времени у противника укрыться практически нет", - сказал "Боксер". По его словам, российские танкисты будут встречать свой профессиональный праздник - День танкиста, который отмечается в этом году 8 сентября, - на боевых позициях. "В последнее время мы работаем преимущественно с закрытых огневых позиций по координатам целей. В основном экипажи выполняют боевые задачи "по-серому", то есть на закате или на восходе. Днем боевую машину видно издалека из-за клубов пыли, а ночью танк хорошо видят дроны с тепловизором", - рассказал "Боксер". Он добавил, что в экипаже танка из его взвода каждый получил государственные награды за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции.
https://ria.ru/20240908/poterya-1971339166.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, т-80, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Т-80, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Экипаж танка "Днепра" с начала года уничтожил более 40 боевиков ВСУ

Танк Т-80 БВМ уничтожил в Запорожской области более 40 боевиков ВСУ за год

© РИА Новости / Андрей Коц Танк Т-80
Танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Танк Т-80. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-80 БВМ 58-й армии группировки войск "Днепр" с начала года уничтожил в Запорожской области более 40 военнослужащих ВСУ, сообщил журналистам командир танкового взвода с позывным "Боксер".
"С начала года экипаж танка Т-80 БВМ уничтожил более 40 боевиков ВСУ, свыше 15 блиндажей, две станции РЭБ и один склад боеприпасов противника... Пехота ВСУ опасается российских танков: звук выстрела и мгновенно прилетает снаряд, времени у противника укрыться практически нет", - сказал "Боксер".
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По его словам, российские танкисты будут встречать свой профессиональный праздник - День танкиста, который отмечается в этом году 8 сентября, - на боевых позициях.
"В последнее время мы работаем преимущественно с закрытых огневых позиций по координатам целей. В основном экипажи выполняют боевые задачи "по-серому", то есть на закате или на восходе. Днем боевую машину видно издалека из-за клубов пыли, а ночью танк хорошо видят дроны с тепловизором", - рассказал "Боксер".
Он добавил, что в экипаже танка из его взвода каждый получил государственные награды за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныТ-80Вооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
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