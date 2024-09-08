https://ria.ru/20240908/tank-1971346029.html

Экипаж танка "Днепра" с начала года уничтожил более 40 боевиков ВСУ

Экипаж танка "Днепра" с начала года уничтожил более 40 боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.09.2024

Экипаж танка "Днепра" с начала года уничтожил более 40 боевиков ВСУ

Экипаж танка Т-80 БВМ 58-й армии группировки войск "Днепр" с начала года уничтожил в Запорожской области более 40 военнослужащих ВСУ, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T05:06

2024-09-08T05:06

2024-09-08T05:06

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запорожская область

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т-80

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-80 БВМ 58-й армии группировки войск "Днепр" с начала года уничтожил в Запорожской области более 40 военнослужащих ВСУ, сообщил журналистам командир танкового взвода с позывным "Боксер". "С начала года экипаж танка Т-80 БВМ уничтожил более 40 боевиков ВСУ, свыше 15 блиндажей, две станции РЭБ и один склад боеприпасов противника... Пехота ВСУ опасается российских танков: звук выстрела и мгновенно прилетает снаряд, времени у противника укрыться практически нет", - сказал "Боксер". По его словам, российские танкисты будут встречать свой профессиональный праздник - День танкиста, который отмечается в этом году 8 сентября, - на боевых позициях. "В последнее время мы работаем преимущественно с закрытых огневых позиций по координатам целей. В основном экипажи выполняют боевые задачи "по-серому", то есть на закате или на восходе. Днем боевую машину видно издалека из-за клубов пыли, а ночью танк хорошо видят дроны с тепловизором", - рассказал "Боксер". Он добавил, что в экипаже танка из его взвода каждый получил государственные награды за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции.

https://ria.ru/20240908/poterya-1971339166.html

https://ria.ru/20240907/dnr-1971334599.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, т-80, вооруженные силы рф, россия, безопасность