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В Кентукки в результате стрельбы пострадали пять человек - РИА Новости, 08.09.2024
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05:52 08.09.2024 (обновлено: 12:08 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/strelba-1971347937.html
В Кентукки в результате стрельбы пострадали пять человек
В Кентукки в результате стрельбы пострадали пять человек - РИА Новости, 08.09.2024
В Кентукки в результате стрельбы пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей вечером в субботу в американском штате Кентукки, сообщили телеканалу CNN в местной полиции. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T05:52
2024-09-08T12:08
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей вечером в субботу в американском штате Кентукки, сообщили телеканалу CNN в местной полиции. Ранее офис шерифа местного округа Лорел сообщил, что несколько человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в Кентукки. "По данным офиса шерифа, ведется розыск подозреваемого после того, как пять человек получили ранения в результате стрельбы в субботу недалеко от межштатной автомагистрали в сельской местности округа Лорел", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что состояние жертв стабильное, власти ведут поиски одного стрелка.
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В мире, Кентукки, США
В Кентукки в результате стрельбы пострадали пять человек

CNN: пять человек пострадали при стрельбе в американском штате Кентукки

© AP Photo / Camden MinkАвтомобили на трассе, вблизи которой произошла массовая стрельба в штате Кентукки. 8 сентября 2024
Автомобили на трассе, вблизи которой произошла массовая стрельба в штате Кентукки. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Camden Mink
Автомобили на трассе, вблизи которой произошла массовая стрельба в штате Кентукки. 8 сентября 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей вечером в субботу в американском штате Кентукки, сообщили телеканалу CNN в местной полиции.
Ранее офис шерифа местного округа Лорел сообщил, что несколько человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в Кентукки.
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"По данным офиса шерифа, ведется розыск подозреваемого после того, как пять человек получили ранения в результате стрельбы в субботу недалеко от межштатной автомагистрали в сельской местности округа Лорел", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что состояние жертв стабильное, власти ведут поиски одного стрелка.
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