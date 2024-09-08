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В Кентукки в результате стрельбы пострадали пять человек

В Кентукки в результате стрельбы пострадали пять человек - РИА Новости, 08.09.2024

В Кентукки в результате стрельбы пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей вечером в субботу в американском штате Кентукки, сообщили телеканалу CNN в местной полиции. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T05:52

2024-09-08T05:52

2024-09-08T12:08

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей вечером в субботу в американском штате Кентукки, сообщили телеканалу CNN в местной полиции. Ранее офис шерифа местного округа Лорел сообщил, что несколько человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в Кентукки. "По данным офиса шерифа, ведется розыск подозреваемого после того, как пять человек получили ранения в результате стрельбы в субботу недалеко от межштатной автомагистрали в сельской местности округа Лорел", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что состояние жертв стабильное, власти ведут поиски одного стрелка.

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в мире, кентукки, сша