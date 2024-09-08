В Кентукки в результате стрельбы пострадали пять человек
CNN: пять человек пострадали при стрельбе в американском штате Кентукки
© AP Photo / Camden MinkАвтомобили на трассе, вблизи которой произошла массовая стрельба в штате Кентукки. 8 сентября 2024
© AP Photo / Camden Mink
Автомобили на трассе, вблизи которой произошла массовая стрельба в штате Кентукки. 8 сентября 2024
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей вечером в субботу в американском штате Кентукки, сообщили телеканалу CNN в местной полиции.
Ранее офис шерифа местного округа Лорел сообщил, что несколько человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в Кентукки.
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"По данным офиса шерифа, ведется розыск подозреваемого после того, как пять человек получили ранения в результате стрельбы в субботу недалеко от межштатной автомагистрали в сельской местности округа Лорел", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что состояние жертв стабильное, власти ведут поиски одного стрелка.
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