https://ria.ru/20240908/starship-1971340466.html

Маск рассказал, когда Starship полетит на Марс

Маск рассказал, когда Starship полетит на Марс - РИА Новости, 08.09.2024

Маск рассказал, когда Starship полетит на Марс

американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T02:03

2024-09-08T02:03

2024-09-08T03:20

космос - риа наука

марс

в мире

илон маск

spacex

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933021772_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_3f43538422eb92988133f26ccf570e8a.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года, пилотируемый — через четыре, заявил в соцсети X американский предприниматель и миллиардер Илон Маск."Первые Starship отправятся на Марс через два года. <...> Они будут непилотируемыми, чтобы проверить безопасность посадки на Марсе. Если посадка пройдет удачно, первые пилотируемые полеты на Марс планируются через четыре года", — написал Маск на своей странице.Предприниматель добавил, что затем частота полетов начнет расти в геометрической прогрессии, их целью будет создание примерно через 20 лет самодостаточного города на другой планете.Компания SpaceX строит мощный корабль Starship для будущих дальних космических полетов. Пока было проведено четыре испытательных полета, только последний из них, осуществленный в начале июня, завершился успешно.

https://ria.ru/20240906/space-1970886501.html

https://ria.ru/20240829/uchenye-1969141393.html

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, марс, в мире, илон маск, spacex