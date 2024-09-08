Маск рассказал, когда Starship полетит на Марс
Маск: первые беспилотные полеты Starship на Марс планируются через два года
© AP Photo / Eric GayКосмический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас
© AP Photo / Eric Gay
Космический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года, пилотируемый — через четыре, заявил в соцсети X американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
"Первые Starship отправятся на Марс через два года. <...> Они будут непилотируемыми, чтобы проверить безопасность посадки на Марсе. Если посадка пройдет удачно, первые пилотируемые полеты на Марс планируются через четыре года", — написал Маск на своей странице.
Предприниматель добавил, что затем частота полетов начнет расти в геометрической прогрессии, их целью будет создание примерно через 20 лет самодостаточного города на другой планете.
Компания SpaceX строит мощный корабль Starship для будущих дальних космических полетов. Пока было проведено четыре испытательных полета, только последний из них, осуществленный в начале июня, завершился успешно.
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