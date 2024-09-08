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Маск рассказал, когда Starship полетит на Марс - РИА Новости, 08.09.2024
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02:03 08.09.2024 (обновлено: 03:20 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/starship-1971340466.html
Маск рассказал, когда Starship полетит на Марс
Маск рассказал, когда Starship полетит на Марс - РИА Новости, 08.09.2024
Маск рассказал, когда Starship полетит на Марс
американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T02:03
2024-09-08T03:20
космос - риа наука
марс
в мире
илон маск
spacex
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года, пилотируемый — через четыре, заявил в соцсети X американский предприниматель и миллиардер Илон Маск."Первые Starship отправятся на Марс через два года. &lt;...&gt; Они будут непилотируемыми, чтобы проверить безопасность посадки на Марсе. Если посадка пройдет удачно, первые пилотируемые полеты на Марс планируются через четыре года", — написал Маск на своей странице.Предприниматель добавил, что затем частота полетов начнет расти в геометрической прогрессии, их целью будет создание примерно через 20 лет самодостаточного города на другой планете.Компания SpaceX строит мощный корабль Starship для будущих дальних космических полетов. Пока было проведено четыре испытательных полета, только последний из них, осуществленный в начале июня, завершился успешно.
https://ria.ru/20240906/space-1970886501.html
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космос - риа наука, марс, в мире, илон маск, spacex
Космос - РИА Наука, Марс, В мире, Илон Маск, SpaceX
Маск рассказал, когда Starship полетит на Марс

Маск: первые беспилотные полеты Starship на Марс планируются через два года

© AP Photo / Eric GayКосмический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас
Космический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Eric Gay
Космический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года, пилотируемый — через четыре, заявил в соцсети X американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
"Первые Starship отправятся на Марс через два года. <...> Они будут непилотируемыми, чтобы проверить безопасность посадки на Марсе. Если посадка пройдет удачно, первые пилотируемые полеты на Марс планируются через четыре года", — написал Маск на своей странице.
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Предприниматель добавил, что затем частота полетов начнет расти в геометрической прогрессии, их целью будет создание примерно через 20 лет самодостаточного города на другой планете.
Компания SpaceX строит мощный корабль Starship для будущих дальних космических полетов. Пока было проведено четыре испытательных полета, только последний из них, осуществленный в начале июня, завершился успешно.
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