https://ria.ru/20240908/ssha-1971405749.html

Джордж Буш-младший не поддержит ни Трампа, ни Харрис

Джордж Буш-младший не поддержит ни Трампа, ни Харрис - РИА Новости, 08.09.2024

Джордж Буш-младший не поддержит ни Трампа, ни Харрис

Экс-президент США Джордж Буш-младший не поддержит ни одного из кандидатов на предстоящих выборах и не огласит, за кого голосовал, заявила его пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:56

2024-09-08T13:56

2024-09-08T13:56

в мире

сша

джордж буш (младший)

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849217653_0:116:1200:791_1920x0_80_0_0_64391cce5d72e0feed8198d4e9a66da9.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший не поддержит ни одного из кандидатов на предстоящих выборах и не огласит, за кого голосовал, заявила его пресс-служба телеканалу NBC News. Офис Буша-младшего отрицательно ответил на вопрос телеканала, поддержит ли он или его жена какого-либо кандидата на пост президента США на предстоящих выборах. Отмечается, что экс-президент также не станет оглашать, за кого отдаст свой голос. "Президент Буш много лет назад отошел от политической борьбы в рамках президентских выборов," - приводит NBC News ответ офиса Буша-младшего. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240907/ssha-1971207186.html

https://ria.ru/20240813/kandidat-1965849960.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джордж буш (младший), дональд трамп