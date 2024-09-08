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Джордж Буш-младший не поддержит ни Трампа, ни Харрис - РИА Новости, 08.09.2024
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13:56 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/ssha-1971405749.html
Джордж Буш-младший не поддержит ни Трампа, ни Харрис
Джордж Буш-младший не поддержит ни Трампа, ни Харрис - РИА Новости, 08.09.2024
Джордж Буш-младший не поддержит ни Трампа, ни Харрис
Экс-президент США Джордж Буш-младший не поддержит ни одного из кандидатов на предстоящих выборах и не огласит, за кого голосовал, заявила его пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:56
2024-09-08T13:56
в мире
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший не поддержит ни одного из кандидатов на предстоящих выборах и не огласит, за кого голосовал, заявила его пресс-служба телеканалу NBC News. Офис Буша-младшего отрицательно ответил на вопрос телеканала, поддержит ли он или его жена какого-либо кандидата на пост президента США на предстоящих выборах. Отмечается, что экс-президент также не станет оглашать, за кого отдаст свой голос. "Президент Буш много лет назад отошел от политической борьбы в рамках президентских выборов," - приводит NBC News ответ офиса Буша-младшего. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240907/ssha-1971207186.html
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в мире, сша, джордж буш (младший), дональд трамп
В мире, США, Джордж Буш (младший), Дональд Трамп
Джордж Буш-младший не поддержит ни Трампа, ни Харрис

Экс-президент США Джордж Буш-младший не огласит, за кого проголосует на выборах

© AP Photo / APTNДжордж Буш — младший
Джордж Буш — младший - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / APTN
Джордж Буш — младший. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший не поддержит ни одного из кандидатов на предстоящих выборах и не огласит, за кого голосовал, заявила его пресс-служба телеканалу NBC News.
Офис Буша-младшего отрицательно ответил на вопрос телеканала, поддержит ли он или его жена какого-либо кандидата на пост президента США на предстоящих выборах.
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Отмечается, что экс-президент также не станет оглашать, за кого отдаст свой голос. "Президент Буш много лет назад отошел от политической борьбы в рамках президентских выборов," - приводит NBC News ответ офиса Буша-младшего.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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