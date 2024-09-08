Джордж Буш-младший не поддержит ни Трампа, ни Харрис
Экс-президент США Джордж Буш-младший не огласит, за кого проголосует на выборах
© AP Photo / APTNДжордж Буш — младший
© AP Photo / APTN
Джордж Буш — младший. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший не поддержит ни одного из кандидатов на предстоящих выборах и не огласит, за кого голосовал, заявила его пресс-служба телеканалу NBC News.
Офис Буша-младшего отрицательно ответил на вопрос телеканала, поддержит ли он или его жена какого-либо кандидата на пост президента США на предстоящих выборах.
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Отмечается, что экс-президент также не станет оглашать, за кого отдаст свой голос. "Президент Буш много лет назад отошел от политической борьбы в рамках президентских выборов," - приводит NBC News ответ офиса Буша-младшего.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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