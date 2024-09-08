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Американский историк предсказал победу Харрис на выборах в США - РИА Новости, 08.09.2024
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01:52 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/ssha-1971339748.html
Американский историк предсказал победу Харрис на выборах в США
Американский историк предсказал победу Харрис на выборах в США - РИА Новости, 08.09.2024
Американский историк предсказал победу Харрис на выборах в США
Действующая вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис одержит победу на предстоящем голосовании, уверен историк Американского... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T01:52
2024-09-08T01:52
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Действующая вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис одержит победу на предстоящем голосовании, уверен историк Американского университета Аллан Лихтман, который верно предсказал 9 из 10 последних президентских выборов в стране. "Я уверен, что Камала Харрис победит Трампа. Это основано на моей системе предсказания "13 ключей от Белого Дома", - сообщил он телеканалу Fox News. Лихтман практически безошибочно определял победителей президентских гонок в США, начиная с 1984 года, и использует для этого систему анализа из тринадцати факторов или "ключей", накапливающую данные с 1860 года. В случае, если 6 и более "ключей" уходят сопернику занимающего Белый дом президента или его партии, то он скорее всего проиграет. Проведенный в этот раз анализ показал, что демократы потеряют на выборах не более пяти из них. В частности, историк сумел предсказать победу Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Американский историк предсказал победу Харрис на выборах в США

Историк Лихтман: Камала Харрис победит Трампа на предстоящих выборах

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис
Кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Действующая вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис одержит победу на предстоящем голосовании, уверен историк Американского университета Аллан Лихтман, который верно предсказал 9 из 10 последних президентских выборов в стране.
"Я уверен, что Камала Харрис победит Трампа. Это основано на моей системе предсказания "13 ключей от Белого Дома", - сообщил он телеканалу Fox News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Хохотушке Камале очень скоро будет не до смеха
Вчера, 08:00
Лихтман практически безошибочно определял победителей президентских гонок в США, начиная с 1984 года, и использует для этого систему анализа из тринадцати факторов или "ключей", накапливающую данные с 1860 года.
В случае, если 6 и более "ключей" уходят сопернику занимающего Белый дом президента или его партии, то он скорее всего проиграет. Проведенный в этот раз анализ показал, что демократы потеряют на выборах не более пяти из них.
В частности, историк сумел предсказать победу Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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