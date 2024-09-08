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США чувствуют себя беспомощными перед ХАМАС, заявили в Израиле

США чувствуют себя беспомощными перед ХАМАС, заявили в Израиле - РИА Новости, 08.09.2024

США чувствуют себя беспомощными перед ХАМАС, заявили в Израиле

Израильские чиновники полагают, что США "чувствуют себя беспомощными" перед палестинским движением ХАМАС, что заставляет Вашингтон оказывать давление на Израиль РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T01:48

2024-09-08T01:48

2024-09-08T01:48

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

уильям бернс

хамас

центральное разведывательное управление (цру)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Израильские чиновники полагают, что США "чувствуют себя беспомощными" перед палестинским движением ХАМАС, что заставляет Вашингтон оказывать давление на Израиль в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщает издание Jerusalem Post. Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, который принимает активное участие в переговорах по Газе в качестве посредника, заявил, что новое предложение о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников находится на стадии завершения, и подчеркнул, что прекращение конфликта потребует "некоторых трудных решений и политических компромиссов" как со стороны Израиля, так и со стороны ХАМАС. "Похоже, что Вашингтон чувствует себя беспомощным перед ХАМАС и выбирает оказывать давление на Израиль, который и так уже показал готовность идти на уступки ради заключения сделки", - приводит издание слова неназванного израильского чиновника. Кроме того, сообщает Jerusalem Post, в Израиле полагают, что США крайне заинтересованы в завершении переговоров в первую очередь из-за американских заложников, удерживаемых ХАМАС. По мнению израильских чиновников, именно гибель шести израильских заложников 3 сентября "существенно изменила тон" переговоров. "Теперь они (США - ред.) выбирают оказывать давление на Израиль вместо того, чтобы надавить на ХАМАС", - сообщили чиновники изданию. Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о каком-то конкретном прогрессе или успехе никто не сообщал. Ранее на этой неделе премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что вопрос о контроле Филадельфийского коридора является далеко не единственным камнем преткновения для достижения соглашения, добавив, что согласия нет буквально ни по одному из ключевых пунктов. По его словам, палестинское движение ХАМАС изначально не согласилось с американским планом урегулирования, представленным в мае, и внесло в него 29 корректировок. Израиль при этом полностью одобрил этот план, о чем неоднократно заявлял сам премьер-министр. Палестинское движение ХАМАС в четверг заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа. В движении отметили, что необходимо оказывать давление на Нетаньяху, чтобы он выполнил то, "что было согласовано". По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240907/gaza-1971203745.html

https://ria.ru/20240907/khamas-1971322439.html

https://ria.ru/20240907/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, уильям бернс, хамас, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году