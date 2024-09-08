https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971477834.html
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ, проникшую в Новогродовку
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ, проникшую в Новогродовку - РИА Новости, 08.09.2024
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ, проникшую в Новогродовку
Бойцы группировки войск "Центр" ликвидировали украинских диверсантов, проникших в освобожденную российскими солдатами Новогродовку в ДНР, рассказал... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:19
2024-09-08T21:19
2024-09-08T21:48
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ЛУГАНСК, 8 сен — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" ликвидировали украинских диверсантов, проникших в освобожденную российскими солдатами Новогродовку в ДНР, рассказал корреспонденту РИА Новости военнослужащий с позывным Фанат. "Это бэтээр военных ВСУ. Была попытка ДРГ проникнуть в город. И, соответственно, нашими ребятами — ВС России — была сразу же ликвидирована", — рассказал он, стоя у сгоревшей украинской бронетехники на одной из улиц города.Рядом с российским военнослужащим лежат тела убитых украинских диверсантов с синим скотчем на рукавах и касках с опознавательным знаком.Российские войска провели молниеносную операцию и в течение нескольких дней смогли занять Новогродовку, в которой ранее проживало более 14 тысяч человек. По словам военнослужащих, сопротивление ВСУ носило беспорядочный характер, в результате чего город удалось сохранить практически целым. Во многих домах целы стекла, однако отсутствует электричество и водоснабжение. На улицах стоит сожженная украинская бронетехника, лежат тела убитых украинских военнослужащих.Накануне группировка "Центр" также освободила село Калиново в ДНР, расположенное к востоку от Селидово. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.
https://ria.ru/20240908/berletik-1971440569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ, проникшую в Новогродовку
Бойцы группировки "Центр" уничтожили украинскую ДРГ, проникшую в Новогродовку
ЛУГАНСК, 8 сен — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" ликвидировали украинских диверсантов, проникших в освобожденную российскими солдатами Новогродовку в ДНР, рассказал корреспонденту РИА Новости военнослужащий с позывным Фанат.
«
"Это бэтээр военных ВСУ. Была попытка ДРГ проникнуть в город. И, соответственно, нашими ребятами — ВС России — была сразу же ликвидирована", — рассказал он, стоя у сгоревшей украинской бронетехники на одной из улиц города.
Рядом с российским военнослужащим лежат тела убитых украинских диверсантов с синим скотчем на рукавах и касках с опознавательным знаком.
Новогродовка (Красноармейское направление) — город, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название — Покровск). Это один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. Освободив его, российская армия получила возможность вести наступление в тыл Кураховской группировки ВСУ.
Российские войска провели молниеносную операцию и в течение нескольких дней смогли занять Новогродовку, в которой ранее проживало более 14 тысяч человек. По словам военнослужащих, сопротивление ВСУ носило беспорядочный характер, в результате чего город удалось сохранить практически целым. Во многих домах целы стекла, однако отсутствует электричество и водоснабжение. На улицах стоит сожженная украинская бронетехника, лежат тела убитых украинских военнослужащих.
Накануне группировка "Центр" также освободила село Калиново в ДНР, расположенное к востоку от Селидово. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.