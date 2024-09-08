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Группировка "Север" уничтожила живую силу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
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16:30 08.09.2024 (обновлено: 16:34 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971433607.html
Группировка "Север" уничтожила живую силу ВСУ в Курской области
Группировка "Север" уничтожила живую силу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
Группировка "Север" уничтожила живую силу ВСУ в Курской области
Артиллерийские расчёты группировки российских войск "Север" уничтожили живую силу ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:30
2024-09-08T16:34
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Артиллерийские расчёты группировки российских войск "Север" уничтожили живую силу ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ."Средствами воздушной разведки группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе. После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерийскими ударами расчетов группировки войск "Север", - говорится в сообщении министерства.Средства объективного контроля в режиме реального времени фиксировали поражение мест временного размещения личного состава противника, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240908/tsentr-1971381501.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" уничтожила живую силу ВСУ в Курской области

Группировка "Север" уничтожила живую силу ВСУ в лесополосе в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Артиллерийские расчёты группировки российских войск "Север" уничтожили живую силу ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами воздушной разведки группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе. После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерийскими ударами расчетов группировки войск "Север", - говорится в сообщении министерства.
Средства объективного контроля в режиме реального времени фиксировали поражение мест временного размещения личного состава противника, добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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