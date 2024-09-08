https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971433607.html

Группировка "Север" уничтожила живую силу ВСУ в Курской области

Группировка "Север" уничтожила живую силу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024

Группировка "Север" уничтожила живую силу ВСУ в Курской области

Артиллерийские расчёты группировки российских войск "Север" уничтожили живую силу ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:30

2024-09-08T16:30

2024-09-08T16:34

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Артиллерийские расчёты группировки российских войск "Север" уничтожили живую силу ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ."Средствами воздушной разведки группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе. После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерийскими ударами расчетов группировки войск "Север", - говорится в сообщении министерства.Средства объективного контроля в режиме реального времени фиксировали поражение мест временного размещения личного состава противника, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240908/tsentr-1971381501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность