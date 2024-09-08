https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971410489.html

Су-34 ВКС России нанес удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Су-34 ВКС России нанес удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024

Су-34 ВКС России нанес удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:20

2024-09-08T14:20

2024-09-08T14:49

специальная военная операция на украине

безопасность

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

россия

су-34

курская область

брянская область

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило министерство обороны России и показало видео."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с УМПК", - сказано в сообщении ведомства.Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, добавили в министерстве.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

брянская область

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Су-34 наносит удар модернизированными авиабомбами по скоплению личного состава ВСУ Су-34 ВКС РФ нанес удар модернизированными авиабомбами по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны 2024-09-08T14:20 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, россия, су-34, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин