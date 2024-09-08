Рейтинг@Mail.ru
Су-34 ВКС России нанес удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 08.09.2024 (обновлено: 14:49 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971410489.html
Су-34 ВКС России нанес удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области
Су-34 ВКС России нанес удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
Су-34 ВКС России нанес удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:20
2024-09-08T14:49
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
россия
су-34
курская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971414474_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b9358127f5681d6522132a170305f67.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило министерство обороны России и показало видео."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с УМПК", - сказано в сообщении ведомства.Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, добавили в министерстве.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Су-34 наносит удар модернизированными авиабомбами по скоплению личного состава ВСУ
Су-34 ВКС РФ нанес удар модернизированными авиабомбами по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны
2024-09-08T14:20
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971414474_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1aec3d43bfb2d243d9531cf38d6bf024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, россия, су-34, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Россия, Су-34, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Су-34 ВКС России нанес удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-34 ВКС нанес удар модернизированными авиабомбами по технике ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило министерство обороны России и показало видео.
«
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с УМПК", - сказано в сообщении ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
После Путина: у американцев новая стратегия в войне с Россией
6 сентября, 08:00
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, добавили в министерстве.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныРоссияСу-34Курская областьБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала