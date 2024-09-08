https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971410489.html
Су-34 ВКС России нанес удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области
Су-34 ВКС России нанес удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
Су-34 ВКС России нанес удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:20
2024-09-08T14:20
2024-09-08T14:49
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
россия
су-34
курская область
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило министерство обороны России и показало видео."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с УМПК", - сказано в сообщении ведомства.Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, добавили в министерстве.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html
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Су-34 наносит удар модернизированными авиабомбами по скоплению личного состава ВСУ
Су-34 ВКС РФ нанес удар модернизированными авиабомбами по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны
2024-09-08T14:20
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, россия, су-34, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Россия, Су-34, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Су-34 ВКС России нанес удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области
Минобороны: Су-34 ВКС нанес удар модернизированными авиабомбами по технике ВСУ