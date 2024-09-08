https://ria.ru/20240908/sochi-1971411182.html
Мэрия Сочи опровергла информацию о нахождении морской мины на пляже города
Мэрия Сочи опровергла информацию о нахождении морской мины на пляже города - РИА Новости, 08.09.2024
Мэрия Сочи опровергла информацию о нахождении морской мины на пляже города
Информация о нахождении постороннего предмета на одном из сочинских пляжей не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:24
2024-09-08T14:24
2024-09-08T14:37
происшествия
сочи
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СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Информация о нахождении постороннего предмета на одном из сочинских пляжей не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Видео, как мужчины вытаскивают из моря круглый предмет, схожий с бомбой, появилось в нескольких соцсетях. По словам авторов, предмет, изъятый из воды, – морская мина, обнаруженная на одном из пляжей в Сочи. "Информация, опубликованная в пабликах, о нахождении на пляже постороннего предмета не подтвердилась. На территории Сочи такого факта не выявлено. Локация визуально не соответствует виду на сочинском побережье", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в краевом главке МВД, сообщений о подобном инциденте в полицию Сочи не поступало.
https://ria.ru/20240731/peterburg-1963195359.html
https://ria.ru/20240320/sochi-1934448426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи
Мэрия Сочи опровергла информацию о нахождении морской мины на пляже города
Власти Сочи опровергли информацию о нахождении постороннего предмета на пляже
СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Информация о нахождении постороннего предмета на одном из сочинских пляжей не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Видео, как мужчины вытаскивают из моря круглый предмет, схожий с бомбой, появилось в нескольких соцсетях. По словам авторов, предмет, изъятый из воды, – морская мина, обнаруженная на одном из пляжей в Сочи.
"Информация, опубликованная в пабликах, о нахождении на пляже постороннего предмета не подтвердилась. На территории Сочи такого факта не выявлено. Локация визуально не соответствует виду на сочинском побережье", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в краевом главке МВД, сообщений о подобном инциденте в полицию Сочи не поступало.