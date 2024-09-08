https://ria.ru/20240908/sochi-1971411182.html

Мэрия Сочи опровергла информацию о нахождении морской мины на пляже города

Мэрия Сочи опровергла информацию о нахождении морской мины на пляже города - РИА Новости, 08.09.2024

Мэрия Сочи опровергла информацию о нахождении морской мины на пляже города

Информация о нахождении постороннего предмета на одном из сочинских пляжей не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:24

2024-09-08T14:24

2024-09-08T14:37

происшествия

сочи

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СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Информация о нахождении постороннего предмета на одном из сочинских пляжей не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Видео, как мужчины вытаскивают из моря круглый предмет, схожий с бомбой, появилось в нескольких соцсетях. По словам авторов, предмет, изъятый из воды, – морская мина, обнаруженная на одном из пляжей в Сочи. "Информация, опубликованная в пабликах, о нахождении на пляже постороннего предмета не подтвердилась. На территории Сочи такого факта не выявлено. Локация визуально не соответствует виду на сочинском побережье", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в краевом главке МВД, сообщений о подобном инциденте в полицию Сочи не поступало.

https://ria.ru/20240731/peterburg-1963195359.html

https://ria.ru/20240320/sochi-1934448426.html

сочи

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи