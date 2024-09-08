Собянин назвал выборы в Мосгордуму высококонкурентными
Собянин заявил, что выборы в Мосгордуму в этом году были высококонкурентными
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин перед началом церемонии открытия новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин перед началом церемонии открытия новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры Москвы
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выборы в Московскую городскую думу в этом году были высококонкурентными, москвичи проявили высокую активность, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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"Выборы в этом году были высококонкурентными. Если в 2019-м на 45 мандатов претендовали 225 кандидатов, то в 2024 году на то же количество мандатов претендовал уже 281 кандидат", - написал Собянин.
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
Он подчеркнул, что москвичи проявили высокую активность в ходе голосования.
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"Я благодарен москвичам за высокую активность на выборах, играющих важную роль для нашего города", - подчеркнул Собянин.
Мэр добавил, что, по предварительным данным, "Единая Россия" на выборах в Мосгордуму побеждает в 38 округах из 45.
"Уже можно говорить об убедительной победе "Единой России". Поздравляю всех", - написал Собянин.
Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили и досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.