https://ria.ru/20240908/sobjanin-1971493463.html

Собянин назвал выборы в Мосгордуму высококонкурентными

Собянин назвал выборы в Мосгордуму высококонкурентными - РИА Новости, 08.09.2024

Собянин назвал выборы в Мосгордуму высококонкурентными

Выборы в Московскую городскую думу в этом году были высококонкурентными, москвичи проявили высокую активность, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T23:55

2024-09-08T23:55

2024-09-08T23:55

политика

москва

сергей собянин

московская городская дума

единая россия

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выборы в Московскую городскую думу в этом году были высококонкурентными, москвичи проявили высокую активность, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Выборы в этом году были высококонкурентными. Если в 2019-м на 45 мандатов претендовали 225 кандидатов, то в 2024 году на то же количество мандатов претендовал уже 281 кандидат", - написал Собянин. Он подчеркнул, что москвичи проявили высокую активность в ходе голосования. "Я благодарен москвичам за высокую активность на выборах, играющих важную роль для нашего города", - подчеркнул Собянин. Мэр добавил, что, по предварительным данным, "Единая Россия" на выборах в Мосгордуму побеждает в 38 округах из 45. "Уже можно говорить об убедительной победе "Единой России". Поздравляю всех", - написал Собянин. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили и досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, сергей собянин, московская городская дума, единая россия, выборы в россии — 2024