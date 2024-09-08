Рейтинг@Mail.ru
Собянин назвал выборы в Мосгордуму высококонкурентными - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/sobjanin-1971493463.html
Собянин назвал выборы в Мосгордуму высококонкурентными
Собянин назвал выборы в Мосгордуму высококонкурентными - РИА Новости, 08.09.2024
Собянин назвал выборы в Мосгордуму высококонкурентными
Выборы в Московскую городскую думу в этом году были высококонкурентными, москвичи проявили высокую активность, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T23:55
2024-09-08T23:55
политика
москва
сергей собянин
московская городская дума
единая россия
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971275444_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_708f06fd64ffcbedc94a3ad4b705c859.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выборы в Московскую городскую думу в этом году были высококонкурентными, москвичи проявили высокую активность, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Выборы в этом году были высококонкурентными. Если в 2019-м на 45 мандатов претендовали 225 кандидатов, то в 2024 году на то же количество мандатов претендовал уже 281 кандидат", - написал Собянин. Он подчеркнул, что москвичи проявили высокую активность в ходе голосования. "Я благодарен москвичам за высокую активность на выборах, играющих важную роль для нашего города", - подчеркнул Собянин. Мэр добавил, что, по предварительным данным, "Единая Россия" на выборах в Мосгордуму побеждает в 38 округах из 45. "Уже можно говорить об убедительной победе "Единой России". Поздравляю всех", - написал Собянин. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили и досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
https://ria.ru/20240908/vybory-1971473592.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971275444_174:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_3ea481f893d5b66f975c779e372bf514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, сергей собянин, московская городская дума, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Сергей Собянин, Московская городская дума, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Собянин назвал выборы в Мосгордуму высококонкурентными

Собянин заявил, что выборы в Мосгордуму в этом году были высококонкурентными

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин перед началом церемонии открытия новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин перед началом церемонии открытия новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин перед началом церемонии открытия новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выборы в Московскую городскую думу в этом году были высококонкурентными, москвичи проявили высокую активность, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«
"Выборы в этом году были высококонкурентными. Если в 2019-м на 45 мандатов претендовали 225 кандидатов, то в 2024 году на то же количество мандатов претендовал уже 281 кандидат", - написал Собянин.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
Он подчеркнул, что москвичи проявили высокую активность в ходе голосования.
«
"Я благодарен москвичам за высокую активность на выборах, играющих важную роль для нашего города", - подчеркнул Собянин.
Мэр добавил, что, по предварительным данным, "Единая Россия" на выборах в Мосгордуму побеждает в 38 округах из 45.
"Уже можно говорить об убедительной победе "Единой России". Поздравляю всех", - написал Собянин.
Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили и досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Мосгоризбирком рассказал о явке на выборах в столице
Вчера, 20:53
 
ПолитикаМоскваСергей СобянинМосковская городская думаЕдиная РоссияВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала