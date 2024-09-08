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Смирнов лидирует на выборах главы Курской области с 65,86 процента голосов - РИА Новости, 08.09.2024
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22:38 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/smirnov-1971487505.html
Смирнов лидирует на выборах главы Курской области с 65,86 процента голосов
Смирнов лидирует на выборах главы Курской области с 65,86 процента голосов - РИА Новости, 08.09.2024
Смирнов лидирует на выборах главы Курской области с 65,86 процента голосов
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 65,86% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:38
2024-09-08T22:38
политика
курская область
алексей смирнов (политик)
цик рф
единая россия
кпрф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 65,86% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 52,15% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, второе место занимает Алексей Бобовников (КПРФ) с 14,67% голосов, третьим идет Алексей Томанов (ЛДПР) с 10,05% голосов. На четвертом месте после обработки 52,15% протоколов - Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,28% голосов.
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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , ЦИК РФ, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
Смирнов лидирует на выборах главы Курской области с 65,86 процента голосов

Смирнов лидирует на выборах в Курской области после обработки 52,15% протоколов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов голосует на избирательном участке № 104 в Курске
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов голосует на избирательном участке № 104 в Курске - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов голосует на избирательном участке № 104 в Курске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 65,86% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 52,15% протоколов.
Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, второе место занимает Алексей Бобовников (КПРФ) с 14,67% голосов, третьим идет Алексей Томанов (ЛДПР) с 10,05% голосов. На четвертом месте после обработки 52,15% протоколов - Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,28% голосов.
Женщина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Единый день голосования
Вчера, 17:48
 
ПолитикаКурская областьАлексей Смирнов (политик)ЦИК РФЕдиная РоссияКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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