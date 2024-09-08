https://ria.ru/20240908/smirnov-1971487505.html
Смирнов лидирует на выборах главы Курской области с 65,86 процента голосов
Смирнов лидирует на выборах главы Курской области с 65,86 процента голосов - РИА Новости, 08.09.2024
Смирнов лидирует на выборах главы Курской области с 65,86 процента голосов
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 65,86% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:38
2024-09-08T22:38
2024-09-08T22:38
политика
курская область
алексей смирнов (политик)
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выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 65,86% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 52,15% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, второе место занимает Алексей Бобовников (КПРФ) с 14,67% голосов, третьим идет Алексей Томанов (ЛДПР) с 10,05% голосов. На четвертом месте после обработки 52,15% протоколов - Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,28% голосов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971407549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, алексей смирнов (политик) , цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , ЦИК РФ, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
Смирнов лидирует на выборах главы Курской области с 65,86 процента голосов
Смирнов лидирует на выборах в Курской области после обработки 52,15% протоколов