https://ria.ru/20240908/smirnov-1971487505.html

Смирнов лидирует на выборах главы Курской области с 65,86 процента голосов

Смирнов лидирует на выборах главы Курской области с 65,86 процента голосов - РИА Новости, 08.09.2024

Смирнов лидирует на выборах главы Курской области с 65,86 процента голосов

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 65,86% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:38

2024-09-08T22:38

2024-09-08T22:38

политика

курская область

алексей смирнов (политик)

цик рф

единая россия

кпрф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 65,86% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 52,15% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, второе место занимает Алексей Бобовников (КПРФ) с 14,67% голосов, третьим идет Алексей Томанов (ЛДПР) с 10,05% голосов. На четвертом месте после обработки 52,15% протоколов - Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,28% голосов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971407549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, курская область, алексей смирнов (политик) , цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024