Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/sklad-1971382285.html
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Херсоне
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 08.09.2024
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Херсоне
Удар нанесен в подконтрольном Киеву Херсоне в субботу вечером по строительному супермаркету, использовавшемуся ВСУ как склад, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:51
2024-09-08T11:51
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
днепр (город)
сергей лебедев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Удар нанесен в подконтрольном Киеву Херсоне в субботу вечером по строительному супермаркету, использовавшемуся ВСУ как склад, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Поздно вечером 7 сентября в городе Херсон прозвучал взрыв... в паре десятков метров в направлении строительного супермаркета "Эпицентр", который используется ВСУ как склад", - заявил Лебедев РИА Новости. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
россия
херсонская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , днепр (город), сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Херсоне

Подполье: ВС России ударило по супермаркету в Херсоне, который использовали ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Удар нанесен в подконтрольном Киеву Херсоне в субботу вечером по строительному супермаркету, использовавшемуся ВСУ как склад, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Поздно вечером 7 сентября в городе Херсон прозвучал взрыв... в паре десятков метров в направлении строительного супермаркета "Эпицентр", который используется ВСУ как склад", - заявил Лебедев РИА Новости.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удар ракетой по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
"Элита армии": на Украине заявили о серьезном ударе России по ВСУ
Вчера, 19:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьДнепр (город)Сергей ЛебедевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала