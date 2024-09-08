https://ria.ru/20240908/simonjan-1971489028.html

Санкциям США не удастся "заткнуть" RT и "Россию сегодня", заявила Симоньян

Санкциям США не удастся "заткнуть" RT и "Россию сегодня", заявила Симоньян - РИА Новости, 08.09.2024

Санкциям США не удастся "заткнуть" RT и "Россию сегодня", заявила Симоньян

США не смогут "заткнуть" санкциями RT и МИА "Россия сегодня", заявила главный редактор медиагруппы и телеканала Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:59

2024-09-08T22:59

2024-09-08T23:39

сша

украина

европа

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

антон анисимов

центральное разведывательное управление (цру)

государственный департамент сша

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. США не смогут "заткнуть" санкциями RT и МИА "Россия сегодня", заявила главный редактор медиагруппы и телеканала Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она напомнила, что было перед "всеми этими криками, визгами очередными из-за океана", которые произошли на этой неделе. "Нам закрыли возможность работать нормально, как мы работали до этого во всех странах, которые поддерживают Украину, в первую очередь в Соединенных Штатах и в Европе. Телевещание наше прекращено, лицензии отобраны, все отозвано, деньги переводить нельзя, работать нельзя. В Великобритании, например, одному из наших сотрудников объявили, что если он будет продолжать оставаться нашим сотрудником, то его посадят на семь лет за нарушение санкционного режима. Они решили, что таким образом мы заткнемся и уйдем оттуда. Мы не можем заткнуться и уйти ниоткуда. Нам Родина приказа не давала отступать", — заявила Симоньян.Она добавила, что на этой неделе также прошли и обыски за рубежом. "Двое наших ребят обвинены в отмывании денег, помимо попадания под санкции, это серьезная история. <...> (За что?) Не знаю, понятия не имею. <...> Несколько людей мы эвакуировали срочно", — отметила медиаменеджер.Она поблагодарила официального представителя МИД России Марию Захарову, генконсульства в Нью-Йорке и Вашингтоне за помощь в этом вопросе. По словам Симоньян, журналистам грозило до 20 лет тюрьмы и им уже предложили сотрудничать со следствием.Медиаменеджер также отметила, что наибольший интерес у проверяющих вызывала информация, "получает ли она приказы из Кремля". "Слушайте, товарищи, а вы что думаете, что я получаю приказы ЦРУ? Или откуда я должна получать приказы, если я возглавляю российское государственное, с государственным финансированием медиа?.. Вы себе запишите, что все сотрудники RT и лично главный редактор подчиняются только приказам из Кремля, а все остальные приказы сразу идут на туалетную бумагу. Запишите, позовите переводчика, может быть, он вам расшифрует. Здесь тоже есть элемент шутки, которую вы все-таки не понимаете", — обратилась она к тем, кто задает такой вопрос.Симоньян подчеркнула, что по этой причине медиагруппу "Россия сегодня" и телеканал RT заткнуть не удастся. "Заткнуть нас не получится по причине, которую я объявила выше. Мы подчиняемся только приказам из Кремля. <...> Да, я горжусь тем, что я работаю на свою страну", — резюмировала она. Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает соответствующий закон, они должны будут уведомлять ведомство о работающем в стране персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули эти ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://ria.ru/20240906/rt-1971138679.html

https://ria.ru/20240906/zhurnalist-1971135123.html

https://ria.ru/20240906/chen-1971088854.html

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украина

европа

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Наталья Макарова

сша, украина, европа, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), антон анисимов, центральное разведывательное управление (цру), государственный департамент сша