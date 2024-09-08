https://ria.ru/20240908/sholts-1971437555.html

Настало время для дискуссий о завершении конфликта на Украине, заявил Шольц

Настало время для дискуссий о завершении конфликта на Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 08.09.2024

Настало время для дискуссий о завершении конфликта на Украине, заявил Шольц

Настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:58

2024-09-08T16:58

2024-09-08T17:33

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олаф шольц

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владимир зеленский

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF."Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется (возможным. — Прим. ред.) на данный момент", — сказал он.Канцлер также напомнил, что страны Запада и Украина планируют провести еще одну "мирную конференцию" и он вместе с Владимиром Зеленским хотят видеть Россию среди участников мероприятия.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.В четверг Путин, комментируя на пленарной сессии ВЭФ возможность переговоров с Украиной, заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта, но оно должно опираться на документы, согласованные и фактически парафированные в Стамбуле, а не на какие-то эфемерные требования.

https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971194333.html

https://ria.ru/20240908/sholts-1971436543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, владимир путин, владимир зеленский