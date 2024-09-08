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Настало время для дискуссий о завершении конфликта на Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 08.09.2024
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16:58 08.09.2024 (обновлено: 17:33 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/sholts-1971437555.html
Настало время для дискуссий о завершении конфликта на Украине, заявил Шольц
Настало время для дискуссий о завершении конфликта на Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 08.09.2024
Настало время для дискуссий о завершении конфликта на Украине, заявил Шольц
Настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:58
2024-09-08T17:33
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.&quot;Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется (возможным. — Прим. ред.) на данный момент&quot;, — сказал он.Канцлер также напомнил, что страны Запада и Украина планируют провести еще одну "мирную конференцию" и он вместе с Владимиром Зеленским хотят видеть Россию среди участников мероприятия.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.В четверг Путин, комментируя на пленарной сессии ВЭФ возможность переговоров с Украиной, заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта, но оно должно опираться на документы, согласованные и фактически парафированные в Стамбуле, а не на какие-то эфемерные требования.
https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971194333.html
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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Настало время для дискуссий о завершении конфликта на Украине, заявил Шольц

Шольц: настал момент, чтобы вести дискуссии о завершении конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.
«

"Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется (возможным. — Прим. ред.) на данный момент", — сказал он.

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Канцлер также напомнил, что страны Запада и Украина планируют провести еще одну "мирную конференцию" и он вместе с Владимиром Зеленским хотят видеть Россию среди участников мероприятия.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
В четверг Путин, комментируя на пленарной сессии ВЭФ возможность переговоров с Украиной, заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта, но оно должно опираться на документы, согласованные и фактически парафированные в Стамбуле, а не на какие-то эфемерные требования.
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