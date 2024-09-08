https://ria.ru/20240908/semya-1971407388.html

В Госдуму внесут проект закона о разводах

В Госдуму внесут проект закона о разводах - РИА Новости, 08.09.2024

В Госдуму внесут проект закона о разводах

Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") подготовил к внесению в Госдуму проект закона о разводах, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:01

2024-09-08T14:01

2024-09-08T14:27

общество

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") подготовил к внесению в Госдуму проект закона о разводах, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо в случае, когда один из супругов не согласен на развод, должны пройти консультации у семейного психолога. В пояснительной записке отмечается, что действующим семейным законодательством предусматривается, что суд при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака вправе принять меры к примирению супругов и назначить супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. "Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке", - сказано в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении РИА Новости). Дополнительно законопроектом уточняются нормы, касающиеся мер по примирению супругов, так как, по словам авторов проекта, в настоящее время они сводятся, по сути, исключительно к сроку для примирения. Авторы проекта предлагают ввести норму, по которой парам, имеющим несовершеннолетних детей, либо в случае, когда один из супругов не согласен на развод, оказывать "социально-психологические услуги при расторжении брака".

https://ria.ru/20240824/kriptovalyuta-1968203929.html

https://realty.ria.ru/20210304/razvod-1599882441.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф, единая россия