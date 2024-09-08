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В Госдуму внесут проект закона о разводах - РИА Новости, 08.09.2024
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14:01 08.09.2024 (обновлено: 14:27 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/semya-1971407388.html
В Госдуму внесут проект закона о разводах
В Госдуму внесут проект закона о разводах - РИА Новости, 08.09.2024
В Госдуму внесут проект закона о разводах
Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") подготовил к внесению в Госдуму проект закона о разводах, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:01
2024-09-08T14:27
общество
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") подготовил к внесению в Госдуму проект закона о разводах, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо в случае, когда один из супругов не согласен на развод, должны пройти консультации у семейного психолога. В пояснительной записке отмечается, что действующим семейным законодательством предусматривается, что суд при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака вправе принять меры к примирению супругов и назначить супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. "Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке", - сказано в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении РИА Новости). Дополнительно законопроектом уточняются нормы, касающиеся мер по примирению супругов, так как, по словам авторов проекта, в настоящее время они сводятся, по сути, исключительно к сроку для примирения. Авторы проекта предлагают ввести норму, по которой парам, имеющим несовершеннолетних детей, либо в случае, когда один из супругов не согласен на развод, оказывать "социально-психологические услуги при расторжении брака".
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общество, госдума рф, единая россия
Общество, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуму внесут проект закона о разводах

В Госдуме хотят обязать пары консультироваться у психолога до развода

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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В холле Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") подготовил к внесению в Госдуму проект закона о разводах, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо в случае, когда один из супругов не согласен на развод, должны пройти консультации у семейного психолога.
В пояснительной записке отмечается, что действующим семейным законодательством предусматривается, что суд при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака вправе принять меры к примирению супругов и назначить супругам срок для примирения в пределах трех месяцев.
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"Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке", - сказано в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении РИА Новости).
Дополнительно законопроектом уточняются нормы, касающиеся мер по примирению супругов, так как, по словам авторов проекта, в настоящее время они сводятся, по сути, исключительно к сроку для примирения.
Авторы проекта предлагают ввести норму, по которой парам, имеющим несовершеннолетних детей, либо в случае, когда один из супругов не согласен на развод, оказывать "социально-психологические услуги при расторжении брака".
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