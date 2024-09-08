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Российские саперы разработали новую методику разминирования местности - РИА Новости, 08.09.2024
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https://ria.ru/20240908/sapery-1971345456.html
Российские саперы разработали новую методику разминирования местности
Российские саперы разработали новую методику разминирования местности - РИА Новости, 08.09.2024
Российские саперы разработали новую методику разминирования местности
Саперы группировки российских войск "Восток" разработали методику разминирования местности с помощью беспилотников коптерного типа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T05:02
2024-09-08T05:02
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Саперы группировки российских войск "Восток" разработали методику разминирования местности с помощью беспилотников коптерного типа, сообщило Минобороны РФ. "Военные инженеры группировки войск "Восток" начали использовать БПЛА коптерного типа для разминирования территорий. Сначала на необходимый участок местности запускают дрон-разведчик, который на максимально низких высотах обнаруживает оставленные ВСУ ловушки, неразорвавшиеся боеприпасы и взрывоопасные предметы. К обнаруженной мине отправляется беспилотник с тротиловой шашкой, оператор которого осуществляет ее сброс для уничтожения выявленных боеприпасов методом подрыва", - рассказали в министерстве. Актуальность такого способа разминирования связана с установкой современных мин на сейсмические и лазерные датчики - к ним сапер просто не может подойти. Кроме того, проведению разминирования стандартными методами мешает работа беспилотной авиации противника, пояснили в Минобороны. При таком способе дистанционного разминировании важна точность установки заряда. Выполнив все действия, оператор беспилотника быстро уводит его из опасной зоны и фиксирует подрыв боеприпаса со стороны. "Изначально проводим инженерную разведку коптером с хорошей камерой. Летаем на максимально низких высотах для того, чтобы было больше вероятности обнаружить, например, ту же самую противопехотную мину. После разведки, если это представляется возможным, при помощи коптера накладными зарядами уничтожаем вражеские мины и самодельные взрывные устройства, а также неразорвавшиеся "сюрпризы" от дронов-камикадзе", - уточнил заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным "Партизан".
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские саперы разработали новую методику разминирования местности

МО: саперы "Востока" разработали методику разминирования с помощью беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Саперы группировки российских войск "Восток" разработали методику разминирования местности с помощью беспилотников коптерного типа, сообщило Минобороны РФ.
"Военные инженеры группировки войск "Восток" начали использовать БПЛА коптерного типа для разминирования территорий. Сначала на необходимый участок местности запускают дрон-разведчик, который на максимально низких высотах обнаруживает оставленные ВСУ ловушки, неразорвавшиеся боеприпасы и взрывоопасные предметы. К обнаруженной мине отправляется беспилотник с тротиловой шашкой, оператор которого осуществляет ее сброс для уничтожения выявленных боеприпасов методом подрыва", - рассказали в министерстве.
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Актуальность такого способа разминирования связана с установкой современных мин на сейсмические и лазерные датчики - к ним сапер просто не может подойти. Кроме того, проведению разминирования стандартными методами мешает работа беспилотной авиации противника, пояснили в Минобороны.
При таком способе дистанционного разминировании важна точность установки заряда. Выполнив все действия, оператор беспилотника быстро уводит его из опасной зоны и фиксирует подрыв боеприпаса со стороны.
"Изначально проводим инженерную разведку коптером с хорошей камерой. Летаем на максимально низких высотах для того, чтобы было больше вероятности обнаружить, например, ту же самую противопехотную мину. После разведки, если это представляется возможным, при помощи коптера накладными зарядами уничтожаем вражеские мины и самодельные взрывные устройства, а также неразорвавшиеся "сюрпризы" от дронов-камикадзе", - уточнил заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным "Партизан".
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