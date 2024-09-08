https://ria.ru/20240908/sapery-1971345456.html

Российские саперы разработали новую методику разминирования местности

Российские саперы разработали новую методику разминирования местности - РИА Новости, 08.09.2024

Российские саперы разработали новую методику разминирования местности

Саперы группировки российских войск "Восток" разработали методику разминирования местности с помощью беспилотников коптерного типа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T05:02

2024-09-08T05:02

2024-09-08T05:02

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Саперы группировки российских войск "Восток" разработали методику разминирования местности с помощью беспилотников коптерного типа, сообщило Минобороны РФ. "Военные инженеры группировки войск "Восток" начали использовать БПЛА коптерного типа для разминирования территорий. Сначала на необходимый участок местности запускают дрон-разведчик, который на максимально низких высотах обнаруживает оставленные ВСУ ловушки, неразорвавшиеся боеприпасы и взрывоопасные предметы. К обнаруженной мине отправляется беспилотник с тротиловой шашкой, оператор которого осуществляет ее сброс для уничтожения выявленных боеприпасов методом подрыва", - рассказали в министерстве. Актуальность такого способа разминирования связана с установкой современных мин на сейсмические и лазерные датчики - к ним сапер просто не может подойти. Кроме того, проведению разминирования стандартными методами мешает работа беспилотной авиации противника, пояснили в Минобороны. При таком способе дистанционного разминировании важна точность установки заряда. Выполнив все действия, оператор беспилотника быстро уводит его из опасной зоны и фиксирует подрыв боеприпаса со стороны. "Изначально проводим инженерную разведку коптером с хорошей камерой. Летаем на максимально низких высотах для того, чтобы было больше вероятности обнаружить, например, ту же самую противопехотную мину. После разведки, если это представляется возможным, при помощи коптера накладными зарядами уничтожаем вражеские мины и самодельные взрывные устройства, а также неразорвавшиеся "сюрпризы" от дронов-камикадзе", - уточнил заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным "Партизан".

https://ria.ru/20240908/poterya-1971339166.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф