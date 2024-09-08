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Явка на выборах губернатора Самарской области составила 44,49 процента - РИА Новости, 08.09.2024
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12:44 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/samara-1971391207.html
Явка на выборах губернатора Самарской области составила 44,49 процента
Явка на выборах губернатора Самарской области составила 44,49 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах губернатора Самарской области составила 44,49 процента
Явка на выборах губернатора Самарской области в третий день голосования на 12.00 (11.00 мск) составила 44,49%, таким образом в выборах приняли участие свыше 1... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:44
2024-09-08T12:44
политика
самарская область
самара
тольятти
выборы в россии — 2024
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САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области в третий день голосования на 12.00 (11.00 мск) составила 44,49%, таким образом в выборах приняли участие свыше 1 миллиона человек, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Вадим Михеев. "Последняя явка на 12.00 - 1 062 004 избирателя проголосовали, в процентах - 44,49%. В Самаре проголосовали 323 386 человек, это 35,06%, в Тольятти - 144 725 человек, это 28,02%. В остальных городах в совокупности проголосовало 197 683 - это 49,52%. Наибольшую явку... показывают сельские территории в процентах и в абсолютных цифрах - 396 209 избирателей, что составляет 72,17%", - рассказал он. Председатель регионального избиркома отметил, что наибольшую явку в регионе на 12.00 продемонстрировал Похвистневский район, там проголосовали 92,4% избирателей (15 184 человека). Что касается нарушений, Михеев сообщил, что в субботу поступили два обращения. Первое подал избиратель, который обжалует действия агитационного характера, для проверки сведений избирком направил информацию в правоохранительные органы. Второе обращение поступило от одного из кандидатов в губернаторы Самарской области, который увидел ролик другого кандидата и посчитал, что видео содержит агитацию. Избирком установил, что ролик действительно размещен в интернете, однако он не имеет никакого отношения к выборам губернатора Самарской области, поэтому нарушений не установлено. В Самарской области в пятницу началось голосование на выборах губернатора, оно продлится до 8 сентября включительно. Участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00 - 19.00 мск).
https://ria.ru/20240908/sahalin-1971389912.html
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политика, самарская область, самара, тольятти, выборы в россии — 2024
Политика, Самарская область, Самара, Тольятти, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Самарской области составила 44,49 процента

Явка на выборах губернатора Самарской области на 12.00 составила 44,49 процента

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевГолосование
Голосование - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Голосование. Архивное фото
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САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области в третий день голосования на 12.00 (11.00 мск) составила 44,49%, таким образом в выборах приняли участие свыше 1 миллиона человек, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Вадим Михеев.
"Последняя явка на 12.00 - 1 062 004 избирателя проголосовали, в процентах - 44,49%. В Самаре проголосовали 323 386 человек, это 35,06%, в Тольятти - 144 725 человек, это 28,02%. В остальных городах в совокупности проголосовало 197 683 - это 49,52%. Наибольшую явку... показывают сельские территории в процентах и в абсолютных цифрах - 396 209 избирателей, что составляет 72,17%", - рассказал он.
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На Сахалине завершились выборы губернатора
Вчера, 12:38
Председатель регионального избиркома отметил, что наибольшую явку в регионе на 12.00 продемонстрировал Похвистневский район, там проголосовали 92,4% избирателей (15 184 человека).
Что касается нарушений, Михеев сообщил, что в субботу поступили два обращения. Первое подал избиратель, который обжалует действия агитационного характера, для проверки сведений избирком направил информацию в правоохранительные органы.
Второе обращение поступило от одного из кандидатов в губернаторы Самарской области, который увидел ролик другого кандидата и посчитал, что видео содержит агитацию. Избирком установил, что ролик действительно размещен в интернете, однако он не имеет никакого отношения к выборам губернатора Самарской области, поэтому нарушений не установлено.
В Самарской области в пятницу началось голосование на выборах губернатора, оно продлится до 8 сентября включительно. Участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00 - 19.00 мск).
Голосование на выборах в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
На выборах в Хабаровском крае проголосовали более 31 процента избирателей
Вчера, 12:03
 
ПолитикаСамарская областьСамараТольяттиВыборы в России — 2024
 
 
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