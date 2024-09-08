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В Туле открылась выставка о милосердном служении Романовых - РИА Новости, 08.09.2024
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14:21 08.09.2024 (обновлено: 23:04 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/romanovy-1971410614.html
В Туле открылась выставка о милосердном служении Романовых
В Туле открылась выставка о милосердном служении Романовых - РИА Новости, 08.09.2024
В Туле открылась выставка о милосердном служении Романовых
Передвижная стендовая выставка "Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне" открылась в атриуме музейно-выставочного... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:21
2024-09-08T23:04
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
российская академия наук
тула
тульская область
екатеринбург
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ТУЛА, 8 сен — РИА Новости. Передвижная стендовая выставка "Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне" открылась в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля, передает корреспондент РИА Новости.Экспозиция подготовлена Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) совместно с Институтом всеобщей истории Российской академии наук при поддержке Министерства культуры Тульской области и приурочена к 110-летию начала Первой мировой войны. В открытии приняла участие председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.Выставка охватывает период от Крымской войны до Великой войны — так называли Первую мировую ее участники. В экспозиции рассказывается, как представители всех великокняжеских ветвей императорского дома Романовых во время войны оказывали помощь фронту и населению государства. "Эта форма благотворительной деятельности под покровительством императорского дома Романовых была очень популярна во второй половине XIX века. &lt;…&gt; Эта выставка вызовет ваш интерес", — считает Громова. По данным Фонда ЕСПО, впервые передвижную выставку "Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне" показали в июле 2024 года на международном фестивале православной культуры "Царские дни" в Екатеринбурге и Алапаевске. Планируется, что после Тулы стендовую экспозицию покажут в других городах и муниципальных образованиях региона.
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елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук, тула, тульская область, екатеринбург
Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Российская академия наук, Тула, Тульская область, Екатеринбург
В Туле открылась выставка о милосердном служении Романовых

В Туле открылась передвижная выставка о милосердном служении Романовых

© РИА НовостиПередвижная стендовая выставка "Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне" в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля
Передвижная стендовая выставка Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости
Передвижная стендовая выставка "Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне" в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля
Читать ria.ru в
ТУЛА, 8 сен — РИА Новости. Передвижная стендовая выставка "Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне" открылась в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля, передает корреспондент РИА Новости.
Экспозиция подготовлена Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) совместно с Институтом всеобщей истории Российской академии наук при поддержке Министерства культуры Тульской области и приурочена к 110-летию начала Первой мировой войны. В открытии приняла участие председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
© РИА НовостиПередвижная стендовая выставка "Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне" в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля
Передвижная стендовая выставка Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне в Атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости
Передвижная стендовая выставка "Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне" в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля
Выставка охватывает период от Крымской войны до Великой войны — так называли Первую мировую ее участники. В экспозиции рассказывается, как представители всех великокняжеских ветвей императорского дома Романовых во время войны оказывали помощь фронту и населению государства. "Эта форма благотворительной деятельности под покровительством императорского дома Романовых была очень популярна во второй половине XIX века. <…> Эта выставка вызовет ваш интерес", — считает Громова.
По данным Фонда ЕСПО, впервые передвижную выставку "Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне" показали в июле 2024 года на международном фестивале православной культуры "Царские дни" в Екатеринбурге и Алапаевске. Планируется, что после Тулы стендовую экспозицию покажут в других городах и муниципальных образованиях региона.
Ежегодная благотворительная акция Белый цветок, направленная на сбор средств для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В Туле прошла благотворительная акция в рамках "Императорского маршрута"
Вчера, 13:09
 
Елисаветинско-Сергиевское просветительское обществоРоссийская академия наукТулаТульская областьЕкатеринбург
 
 
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