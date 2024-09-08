https://ria.ru/20240908/romanovy-1971410614.html

В Туле открылась выставка о милосердном служении Романовых

В Туле открылась выставка о милосердном служении Романовых - РИА Новости, 08.09.2024

В Туле открылась выставка о милосердном служении Романовых

Передвижная стендовая выставка "Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне" открылась в атриуме музейно-выставочного... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:21

2024-09-08T14:21

2024-09-08T23:04

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

российская академия наук

тула

тульская область

екатеринбург

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ТУЛА, 8 сен — РИА Новости. Передвижная стендовая выставка "Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне" открылась в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля, передает корреспондент РИА Новости.Экспозиция подготовлена Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) совместно с Институтом всеобщей истории Российской академии наук при поддержке Министерства культуры Тульской области и приурочена к 110-летию начала Первой мировой войны. В открытии приняла участие председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.Выставка охватывает период от Крымской войны до Великой войны — так называли Первую мировую ее участники. В экспозиции рассказывается, как представители всех великокняжеских ветвей императорского дома Романовых во время войны оказывали помощь фронту и населению государства. "Эта форма благотворительной деятельности под покровительством императорского дома Романовых была очень популярна во второй половине XIX века. <…> Эта выставка вызовет ваш интерес", — считает Громова. По данным Фонда ЕСПО, впервые передвижную выставку "Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне" показали в июле 2024 года на международном фестивале православной культуры "Царские дни" в Екатеринбурге и Алапаевске. Планируется, что после Тулы стендовую экспозицию покажут в других городах и муниципальных образованиях региона.

https://ria.ru/20240908/tsvetok-1971395934.html

тула

тульская область

екатеринбург

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Максим Зубков

елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук, тула, тульская область, екатеринбург