https://ria.ru/20240908/ritter-1971426350.html
"Фронты рухнули". В США сообщили о нескольких катастрофах для ВСУ
"Фронты рухнули". В США сообщили о нескольких катастрофах для ВСУ - РИА Новости, 08.09.2024
"Фронты рухнули". В США сообщили о нескольких катастрофах для ВСУ
Фронты ВСУ в Курской области и в Донбассе находятся в критическом состоянии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:48
2024-09-08T15:48
2024-09-08T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
донбасс
сша
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ec251ae17dbb0386d8615737c34c7c3.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Фронты ВСУ в Курской области и в Донбассе находятся в критическом состоянии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Он (Зеленский — Прим.ред.) — отчаянный человек, действующий по западной наводке. Но на самом деле наступление в Курской области рушится, ВСУ гибнут и теряют свои стратегические резервы. Это произойдет не одномоментно, потому что русские не собираются жертвовать своими войсками и предпочтут действовать аккуратно. Но второй Курской операции уже не будет", — предположил эксперт.По словам разведчика, ВСУ также терпят тяжелейшие поражения в Донбассе."Тем временем в ДНР их фронт практически рухнул. Можно предположить, что у украинцев нет другого выбора, кроме как бежать обратно вдоль Днепра и попытаться выстроить укрепления на другом берегу, чтобы в итоге слепить что-то похожее на линию обороны", — считает Риттер.Минобороны в субботу сообщило, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10700 военнослужащих, 84 танка, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.В последние месяцы российские военные увеличили скорость освобождения территории ДНР. Как заявлял 2 сентября президент Владимир Путин, Вооруженные силы сейчас продвигаются темпами, которых "у нас давно не было".
https://ria.ru/20240908/zelenskiy-1971420175.html
https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971386217.html
курская область
донбасс
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b5dd5b2d4a204912a36a24ea973d1dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курская область, донбасс, сша, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Донбасс, США, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Фронты рухнули". В США сообщили о нескольких катастрофах для ВСУ
Риттер: фронты ВСУ в Курской области и ДНР находятся в критическом положении