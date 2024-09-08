Рейтинг@Mail.ru
Рейс авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Москву задержали на сутки - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 08.09.2024 (обновлено: 12:42 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/rejs-1971390451.html
Рейс авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Москву задержали на сутки
Рейс авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Москву задержали на сутки - РИА Новости, 08.09.2024
Рейс авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Москву задержали на сутки
Рейс авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Москву задержан более чем на сутки, сообщает в воскресенье Западно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:40
2024-09-08T12:42
происшествия
новосибирск
москва
западно-сибирская транспортная прокуратура
толмачево (аэропорт)
якутия (авиакомпания)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907117075_0:104:2117:1295_1920x0_80_0_0_824c075325c1ea0769f939d29559ab6d.jpg
НОВОСИБИРСК, 8 сен - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Москву задержан более чем на сутки, сообщает в воскресенье Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина в связи с поздним прибытием воздушного судна объявлена задержка авиарейса авиакомпании "Якутия" в Москву", - говорится в сообщении. В соответствии с расписанием вылет самолета предполагался сегодня в 06.00 местного времени (02.00 мск), однако был перенесен авиакомпанией на 15.30 (11.30 мск), сообщили в ведомстве. В прокуратуре уточнили, что позже задержка была продлена до 12.00 (08.00 мск) 9 сентября. "Выполнения рейса ожидают 84 пассажира, из них десять детей. Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - заявили в транспортной прокуратуре.
https://ria.ru/20240908/chemodany-1971354004.html
новосибирск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907117075_0:0:2117:1589_1920x0_80_0_0_0afe07867ef0bd96b8fb47097ccb6d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, москва, западно-сибирская транспортная прокуратура, толмачево (аэропорт), якутия (авиакомпания)
Происшествия, Новосибирск, Москва, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Толмачево (аэропорт), Якутия (авиакомпания)
Рейс авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Москву задержали на сутки

Рейс авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Москву задержали более чем на сутки

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСамолет авиакомпании "Якутия"
Самолет авиакомпании Якутия - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Самолет авиакомпании "Якутия". Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 8 сен - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Москву задержан более чем на сутки, сообщает в воскресенье Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«
"Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина в связи с поздним прибытием воздушного судна объявлена задержка авиарейса авиакомпании "Якутия" в Москву", - говорится в сообщении.
В соответствии с расписанием вылет самолета предполагался сегодня в 06.00 местного времени (02.00 мск), однако был перенесен авиакомпанией на 15.30 (11.30 мск), сообщили в ведомстве. В прокуратуре уточнили, что позже задержка была продлена до 12.00 (08.00 мск) 9 сентября.
«
"Выполнения рейса ожидают 84 пассажира, из них десять детей. Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - заявили в транспортной прокуратуре.
Пассажир в Международном аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Половина россиян сталкивалась с повреждением чемоданов при авиаперелете
Вчера, 08:21
 
ПроисшествияНовосибирскМоскваЗападно-Сибирская транспортная прокуратураТолмачево (аэропорт)Якутия (авиакомпания)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала