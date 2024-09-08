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Рейс авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Москву задержали на сутки

Рейс авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Москву задержали на сутки - РИА Новости, 08.09.2024

Рейс авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Москву задержали на сутки

Рейс авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Москву задержан более чем на сутки, сообщает в воскресенье Западно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:40

2024-09-08T12:40

2024-09-08T12:42

происшествия

новосибирск

москва

западно-сибирская транспортная прокуратура

толмачево (аэропорт)

якутия (авиакомпания)

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НОВОСИБИРСК, 8 сен - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Москву задержан более чем на сутки, сообщает в воскресенье Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина в связи с поздним прибытием воздушного судна объявлена задержка авиарейса авиакомпании "Якутия" в Москву", - говорится в сообщении. В соответствии с расписанием вылет самолета предполагался сегодня в 06.00 местного времени (02.00 мск), однако был перенесен авиакомпанией на 15.30 (11.30 мск), сообщили в ведомстве. В прокуратуре уточнили, что позже задержка была продлена до 12.00 (08.00 мск) 9 сентября. "Выполнения рейса ожидают 84 пассажира, из них десять детей. Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - заявили в транспортной прокуратуре.

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новосибирск

москва

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происшествия, новосибирск, москва, западно-сибирская транспортная прокуратура, толмачево (аэропорт), якутия (авиакомпания)