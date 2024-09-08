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Войска в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки - РИА Новости, 08.09.2024
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11:51 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/razvedka-1971382169.html
Войска в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки
Войска в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки - РИА Новости, 08.09.2024
Войска в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки
В группировку войск Белгородской области поставлены дополнительные комплексы разведки, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:51
2024-09-08T11:51
белгородская область
россия
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В группировку войск Белгородской области поставлены дополнительные комплексы разведки, сообщило министерство обороны России. "От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов. Двадцать два запроса реализованы. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки", - говорится в сообщении Минобороны РФ. От оперштабов Курской и Брянской областей новых запросов не поступало, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240907/razvedka-1971241192.html
белгородская область
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белгородская область, россия, брянская область, безопасность
Белгородская область, Россия, Брянская область, Безопасность

Войска в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы Аида спецназа "Ахмат"
Военнослужащий группы Аида спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группы Аида спецназа "Ахмат". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В группировку войск Белгородской области поставлены дополнительные комплексы разведки, сообщило министерство обороны России.
"От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов. Двадцать два запроса реализованы. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
От оперштабов Курской и Брянской областей новых запросов не поступало, добавили в ведомстве.
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Белгородская областьРоссияБрянская областьБезопасность
 
 
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