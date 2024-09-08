https://ria.ru/20240908/razvedka-1971382169.html
Войска в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки
Войска в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки - РИА Новости, 08.09.2024
Войска в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки
В группировку войск Белгородской области поставлены дополнительные комплексы разведки, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:51
2024-09-08T11:51
2024-09-08T11:51
белгородская область
россия
брянская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971322131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d99c2b9934dfe4819267e953ad73caa1.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В группировку войск Белгородской области поставлены дополнительные комплексы разведки, сообщило министерство обороны России. "От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов. Двадцать два запроса реализованы. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки", - говорится в сообщении Минобороны РФ. От оперштабов Курской и Брянской областей новых запросов не поступало, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240907/razvedka-1971241192.html
белгородская область
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971322131_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_566dfc1b6eba52ec508390d9fb0ef6c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, брянская область, безопасность
Белгородская область, Россия, Брянская область, Безопасность