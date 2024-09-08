https://ria.ru/20240908/razvedka-1971382169.html

Войска в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки

Войска в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки - РИА Новости, 08.09.2024

Войска в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки

В группировку войск Белгородской области поставлены дополнительные комплексы разведки, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:51

2024-09-08T11:51

2024-09-08T11:51

белгородская область

россия

брянская область

безопасность

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В группировку войск Белгородской области поставлены дополнительные комплексы разведки, сообщило министерство обороны России. "От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов. Двадцать два запроса реализованы. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки", - говорится в сообщении Минобороны РФ. От оперштабов Курской и Брянской областей новых запросов не поступало, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240907/razvedka-1971241192.html

белгородская область

россия

брянская область

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Максим Зубков

белгородская область, россия, брянская область, безопасность